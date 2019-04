Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (26.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Die Medizin werde in den kommenden Jahren vor massiven Veränderungen stehen. Personalisierte Therapien und die digitale Welle könnten den Sektor, wie man ihn aus der Gegenwart kenne, auf den Kopf stellen und disruptieren. Dabei führe vor allem an einem Unternehmen kein Weg vorbei: Illumina. Der DNA-Sequencing-Spezialist dürfe aus diesen fünf Gründen in keinem spekulativen Langfrist-Depot fehlen.In den letzten Quartalen habe Illumina in der Regel mit erfreulichen Ergebnissen geglänzt. So auch im ersten Quartal 2019. Zwar habe der Umsatz für den Berichtszeitraum mit 846 Millionen US-Dollar nur knapp über der Schätzung von 839 Millionen Dollar gelegen. Dafür habe Illumina die Prognose für das Ergebnis je Aktie von 1,35 Dollar mit 1,60 Dollar deutlich übertreffen können. Die Wachstumsdelle sei kein Beinbruch, im Gegenteil. In der Zukunft werde in Sachen Genom-Sequenzierung wenig an den Produkten von Illumina vorbeiführen.Marktführerschaft: Dies sei vor allem der führenden Position im Markt für Genomsequenzierer geschuldet. Durch Übernahmen, wie beispielsweise die Akquisition von Pacific Biosciences, würden die Amerikaner die Position auch behaupten wollen. Zu den größten Rivalen würden Roche und Thermo Fisher Scientific zählen.Durch eine konsequente Weiterentwicklung der Technologie sichere sich Illumina nicht nur die Marktführerschaft, sondern öffne sich damit auch immer mehr dem Markt der Personalisierten Medizin. Denn mit fallenden Preisen einer Genom-Sequenzierung, der Basis einer personalisierten Therapie, lohne es sich für immer mehr Ärzte und Wissenschaftler, menschliche Genome zu entschlüsseln. Illumina habe sich auf die Fahnen geschrieben, die Kosten für eine Sequenzierung auf lediglich 100 Dollar zu drücken.GRAIL sei eine Ausgründung von Illumina und habe prominente Geldgeber wie Amazon-Gründer Jeff Bezos sowie Microsoft-Mitbegründer Bill Gates. Doch was mache GRAIL so besonders? Die Illumina-Ausgründung habe sich zum Ziel gesetzt, mit einem Bluttest Krebs frühzeitig zu erkennen. Das Potenzial in der Flüssigbiopsie sei gigantisch.Die Papiere von Illumina hätten 2018 einen Lauf, "Aktionär"-Leser hätten die gesamte Rally mitmachen und satte Gewinne einstreichen können. Seit Oktober letzten Jahres befinde sich die Illumina-Aktie in einer volatilen Konsolidierungsphase.Mutige Anleger sollten bei Kursschwäche eine Langfrist-Position auf den Genomsequenzierungsspezialisten eingehen, so Michel Doepke, von "Der Aktionär". Zur Absicherung diene ein Stopp bei 225,00 Euro. (Analyse vom 26.04.2019)