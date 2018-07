Börsenplätze Illumina-Aktie:



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (31.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Illumina-Aktie (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Das Unternehmen habe in Q2 die extrem hohen Erwartungen übertreffen können. Sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis je Aktie habe es die Schätzungen deutlich übertreffen können. In Summe traue sich Illumina im Gesamtjahr nun mehr zu. Die Kursreaktion: Ein kräftiges Plus.Illumina habe in Q2 die Umsätze um 25,4% auf 830 Mio. USD gesteigert, beim Cashflow habe man ein Plus von satten 65,7% verbucht. Beim Ergebnis je Aktie habe Illumina sogar satte 74,4% auf 1,43 pro Papier zugelegt. Ein Rekordquartal, wie sich an der Umsatzrampe der letzten Quartale eindrucksvoll ablesen lasse.Für 2018 kalkuliere der Konzern jetzt mit einem Umsatzwachstum von 20% (ursprünglich 15 bis 16%) und einem Ergebnis zwischen 5,10 und 5,20 USD. Zuvor habe er 4,45 bis 4,55 USD in Aussicht gestellt.Im Vorfeld der Zahlen habe "Der Aktionär" zu Gewinnmitnahmen geraten. Mit der Restposition sollte der Illumina-Bulle weiter geritten werden - doch vor den nächsten Quartalszahlen sollte erneut eine Fundamentalanalyse in Betracht gezogen werden, um eine böse Überraschung wie im Herbst 2016 zu vermeiden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link