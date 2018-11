Nasdaq-Aktienkurs Illumina -Aktie:

USD 312,74 +0,51% (01.11.2018, 21:00)



ISIN Illumina-Aktie:

US4523271090



WKN Illumina-Aktie:

927079



Ticker Symbol Illumina-Aktie Deutschland:

ILU



Ticker Symbol Illumina-Aktie Nasdaq:

ILMN



Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (02.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Illumina Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) unter die Lupe.Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor drehe sich weiter: Illumina wolle für 1,2 Mrd. USD den Konkurrenten Pacific Biosciences übernehmen. Damit solle die führende Marktposition im Bereich Genomsequenzierung gestärkt werden. Ein sinnvoller und wichtiger Schritt von Illumina, um auch das Produktportfolio zu ergänzen.Derweil habe auch die Illumina-Aktie im schwachen Gesamtmarkt Federn lassen müssen. Das Papier des Diagnostik-Spezialisten habe allerdings die 200-Tage-Linie und damit den langfristigen Aufwärtstrend erfolgreich verteidigt. Trader könnten auf die Fortsetzung einer Gegenbewegung in Richtung 350 USD setzen. Wer bereits bei diesem Wert auf der Long-Seite engagiert sei, bleibe an Bord, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2018)Börsenplätze Illumina-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:279,95 Euro +1,66% (02.11.2018, 10:38)