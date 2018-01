Nasdaq-Aktienkurs Illumina-Aktie:

Kurzprofil Illumina Inc.



Illumina, Inc. (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das im Bereich Genforschung tätig ist. Die Kernkompetenzen des Konzerns liegen auf der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Life Science-Geräten und integrierten Systemen für die Analyse von genetischen Variationen und Funktionen. In diesem Zusammenhang werden innovative Sequenzierungs- und Array-basierte Lösungen für Genotypisierung, Variationsanalyse, Methylierung sowie Genprofilierung und DNA-, RNA- und Protein-Untersuchung in Studien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus enthält das Leistungsspektrum auch Services und Hilfsmittel im Bereich Genomik und Diagnostik. (10.01.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Illumina-Aktienanalyse von Analyst Jack Meehan von Barclays:Jack Meehan, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Illumina-Aktie (ISIN: US4523271090, WKN: 927079, Ticker-Symbol: ILU, NASDAQ: ILMN) von 185 auf 200 USD.Die kurzfristige Entwicklung des US-amerikanischen Biotech-Unternehmens ist besser vorhersagbar, so der Analyst der britischen Investmentbank in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Daraus resultiert auch das neue Kursziel für die Illumina-Aktie. Meehan hat seine EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Jack Meehan, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Illumina-Aktie bestätigt und das Kursziel von 185 auf 200 USD angehoben. (Analyse vom 09.01.2018)Tradegate-Aktienkurs Illumina-Aktie:202,00 Euro -0,49% (10.01.2018, 11:41)