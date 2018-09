Wien (www.aktiencheck.de) - Heute Früh berichtete das französische Telekom-Unternehmen Iliad (ISIN: FR0004035913, WKN: A0BLZB, Ticker-Symbol: IL2, Nasdaq OTC-Ticker-Symbol: ILIAF) seine Halbjahreszahlen und konnte dabei die Analystenschätzungen erfüllen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Bei einem Umsatzrückgang von rd. zwei Prozent auf EUR 2,4 Mrd. (Bloomberg-Konsensus: EUR 2,45 Mrd.) habe sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um rd. einen Prozent auf EUR 866 Mio. (Bloomberg-Konsensus: EUR 864,8 Mio.) reduziert. Das Unternehmen habe zudem seine Prognose für das EBITDA (nach Kapitalinvestitionen) in Frankreich wegen starker Konkurrenz und niedriger Profitabilität im Festnetzgeschäft auf EUR 1 Mrd. reduziert (vorher: mehr als EUR 1 Mrd.).



Heute würden noch die Halbjahreszahlen des weltweit größten Werbedienstleisters, WPP (ISIN: JE00B8KF9B49, WKN: A1J2BZ, Ticker-Symbol: 0WP), erwartet. Was allerdings schon durchgesickert sei, dass der WPP-Veteran Mark Read wohl die Nachfolge des WPP-Gründers und Langzeit-CEOs Sir Martin Sorrell übernehmen werde. In den nächsten Tagen stünden mit Ausnahme von Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) (05.09.) und Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) (06.09.) keine wichtigen Unternehmensergebnisse an. (04.09.2018/ac/a/m)



