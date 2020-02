Börsenplätze Idorsia-Aktie:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (10.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Analyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Wie in dem letzten Bericht des Analysten zu Idorsia dargelegt, habe die FDA Lemborexant mit eindringlichen Sicherheitswarnungen, darunter Tagesbeeinträchtigungen wie eingeschränkte Verkehrstüchtigkeit am nächsten Tag, zugelassen.Was bedeute dies für Lemborexant?: Schneider erwarte, dass die Sicherheitswarnungen der FDA das kommerzielle Potenzial des Medikaments beeinträchtigen würden, da DORAs eine sicherere Alternative zu den derzeit gängigen Schlafmitteln zu sein versprechen würden.Was bedeute dies für Daridorexant?: Da Daridorexant erst in ca. zwei Jahren auf den Markt kommen werde, bedürfe es einer Differenzierung als Ausgleich für den verspäteten Markteintritt. Diese Differenzierung müsse nach Erachten des Analysten hinsichtlich der Sicherheit erfolgen, da die Wirksamkeit in Phase II nicht herausragend gewesen sei. Da jedoch die kürzere Halbwertzeit von Suvorexant keine Verbesserung der Verkehrstüchtigkeit gegenüber der längeren Halbwertzeit von Lemborexant brachte, sei Schneider wenig zuversichtlich, dass die noch kürzere Halbwertzeit von Daridorexant ausreichen werde.Angesichts der beträchtlichen Größe des Schlafmittelmarktes sowie der Sensitivität des Aktienkurses von Idorsia gegenüber Daridorexant wirke sich die Zunahme des Marktanteils von Dariodorexant auf 60% deutlich auf das Kursziel des Analysten aus. Darüber hinaus habe Schneider die Risikobereinigung für seine Prognosen zum Spitzenumsatz (unbereinigt CHF 1,25 Mrd.) von 30% auf 20% herabgesetzt, denn seines Erachtens würden sich die Risiken bei Daridorexant eher auf den kommerziellen Erfolg als auf die Zulassungsfähigkeit beziehen. Aufgrund dieser Änderungen steige das Kursziel des Analysten von CHF 25 auf CHF 33.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Idorsia-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link