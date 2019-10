Börsenplätze Idorsia-Aktie:



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (22.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Kosten: Idorsia habe in den ersten neuen Monaten CHF 307 Mio. für F&E ausgegeben (Nicht-GAAP). Das liege CHF 13 Mio. unter der Analysten- und CHF 23 Mio. unter der Konsensprognose. Diese Differenz erkläre auch überwiegend die ausgewiesene Abweichung der Gesamtbetriebskosten, die ebenfalls leicht unter den Analysten- und den Konsensschätzungen gelegen hätten. Insofern sei das ausgewiesene Nicht-GAAP-Basis-EPS von CHF -2,49 weniger negativ als der Analystenprognose von CHF -2,67.Liquidität und Verschuldung: Am Ende des 3Q19 habe Idorsias Liquidität bei CHF 0,875 Mrd. und die Verschuldung bei CHF 577 Mio. gelegen.Pipeline: Es gebe ein paar Verzögerungen bei der Pipeline im Spätstadium, wobei die Ergebnisse für Lucerastat nun auf Anfang 2021 erwartet würden (zuvor: 2H19). Auch bei den Ergebnissen für Daridorexant werde mit einer leichten Verzögerung bis im 2Q20 gerechnet (zuvor: Mitte 1H20) und die japanische Clazosentan-Studie werde im 3Q20 präsentiert (zuvor: Mitte 2020).Der Fokus bei Idorsia liege momentan auf dem Fortschritt der Pipeline im Spätstadium, wobei die Bekanntgabe der Daten im Jahr 2020 vorbereitet werde, sowie auf der Gestaltung der kommerziellen Strategie. Die Kosten für das Vorantreiben dieser Aktivitäten lägen leicht unter der ursprünglichen Unternehmensprognose, was zum überarbeiteten Betriebskostenausblick geführt habe. Die leichten Verzögerungen in der Pipeline dürften keine großen Auswirkungen haben, da die Hauptproduktkandidaten auf Kurs seien.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Idorsia-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". Das Kursziel laute CHF 24. (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link