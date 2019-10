SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (25.10.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen sein bisheriges Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Anpassung der Zahlen und Zeitpläne für die Pipeline im Spätstadium: Schneider habe die für das 3Q19 berichteten Zahlen umgesetzt und die vom Unternehmen erwarteten Zeitpläne für einige der Studienergebnisse im Spätstadium überarbeitet: Die Phase-3-Daten für Daridorexant würden nun im 2Q20 (zuvor Mitte 1H20), die Daten für Clazosentan (japanische Studie) im 3Q20 (zuvor Mitte 2020) und die Daten für Lucerastat Anfang 2021 (zuvor: 2H20) erwartet. In Bezug auf die entsprechende Markteinführung erwarte der Analyst den ersten Umsatz für Daridorexant und Clazosentan (Japan) im Jahr 2022, aber für Lucerastat anstatt wie bisher 2022 erst 2023.Die oben erwähnten Änderungen hatten begrenzte Auswirkungen auf unsere GJ19-Schätzungen, aber keine Auswirkungen auf unser Kursziel von CHF 24 und das "hold"-Rating, so Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research. Da der Analyst etwas tiefere Gesamtbetriebskosten bereits berücksichtigt habe, seien seine Schätzungen bereits 3Q19-Vorergebnisse innerhalb der überarbeiteten Betriebskostenprognosen für das gesamte GJ19 gewesen, die "nicht höher als CHF 540 Mio. (US GAAP) oder nicht höher als CHF 500 Mio. (Nicht US GAAP)" gewesen seien. (Analyse vom 25.10.2019)Börsenplätze Idorsia-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Idorsia-Aktie:21,20 EUR +2,91% (25.10.2019, 16:51)