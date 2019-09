Börsenplätze Idorsia-Aktie:



2019-09



27,26 CHF -1,94% (02.09.2019, 15:24)



CH0363463438



A2DTEB



19T



IDIA



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (02.09.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Phase-2-Daten für Aprocitentan beim Jahreskongress 2019 der European Society of Cardiology (ESC) vorgestellt: Aprocitentan werde derzeit für die Behandlung von Patienten geprüft, deren Blutdruck trotz Gabe von Dreifach-Blutdrucksenkern nicht eingestellt sei. In der Phase-2-Studie hätten die Probanden unterschiedliche Dosierungen von Aprocitentan, einem Placebo oder Lisinopril (ACE-Hemmer) erhalten. Aprocitentan habe eine dosisabhängige blutdrucksenkende Wirkung gehabt, und insgesamt sei die Inzidenz unerwünschter Ereignisse in den Aprocitentan-Gruppen ähnlich wie in der Placebo-Gruppe gewesen.Phase-3-Studie von Aprocitentan: Diese Phase-2-Ergebnisse seien die Basis für die laufende Phase-3-Studie (PRECISION) gewesen, die schon Mitte 2018 begonnen habe. Schneider erwarte die Eckdaten Mitte 2021 und eine potenzielle Markteinführung Anfang 2023.Zusammenarbeit mit Johnson & Johnson (J&J): Im Dezember 2017 hätten J&J und Idorsia die gemeinsame Entwicklung und Kommerzialisierung von Aprocitentan vereinbart. Die Kosten würden gleichmäßig verteilt, und bei der Kommerzialisierung erhalte Idorsia gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bewertet die Idorsia-Aktie weiterhin mit dem Rating "hold". (Analyse vom 02.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link