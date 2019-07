LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

19,40 EUR +2,32% (24.07.2019, 11:09)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

21,40 CHF -1,29% (24.07.2019, 10:53)



ISIN Idorsia-Aktie:

CH0363463438



WKN Idorsia-Aktie:

A2DTEB



Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

19T



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

IDIA



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (24.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Schneider habe seine Prognose um die ausgewiesenen 1H19-Zahlen bereinigt - und erhalte für das GJ19 Betriebskosten (Non-GAAP) von noch CHF 503 Mio. statt CHF 520 Mio. Die Non-GAAP-Betriebskosten für das 1H19 hätten sich auf CHF 234 Mio. belaufen, was knapp 44% der für das Gesamtjahr veranschlagten Kosten von CHF 530 Mio. entspreche. Da sich diese Kosten nicht zwingend linear entwickeln würden, belasse Schneider seine Schätzung der 2H19-Betriebskosten (CHF 269 Mio.) vorerst unverändert - und gehe davon aus, dass der F&E-Aufwand im 2H19 etwas höher als im 1H19 ausfallen werde.Auch die Input-Faktoren für seine WACC-Berechnung habe Schneider angepasst. Die geringen Änderungen beim risikofreien Zinssatz und den Marktprämien würden sich aber nur geringfügig auf sein Kursziel auswirken. Stärker beeinflusst werde dieses durch die tieferen Risikoannahmen im Rahmen der Vontobel-Beta-Berechnung des Analysten, die nun 0,2 statt 0,45 betrage.Hauptgründe für diese Anpassung seien die an der SLEEP 2019 präsentierten Phase-II-Daten für Daridorexant (DORA) und die Anlegerkonferenz im 1H19 gewesen. Einige dieser Daten seien bereits in dem Idorsia-Bericht von Vontobel vom 11.04.19 berücksichtigt worden. Da sich das Daridorexant-Risiko bereits in der seiner Umsatzprognose widerspiegele, habe der Analyst das Risikoniveau in seiner Beta-Berechnung entsprechend tiefer ansetzen können.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Idorsia-Aktie: