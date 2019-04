Börsenplätze Idorsia-Aktie:



18,17 CHF -1,25% (18.04.2019, 11:02)



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (18.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA).Die Betriebskosten (US GAAP) hätten sich für das erste Quartal auf CHF 125 Mio. belaufen und würden somit den Vorgaben für das Gesamtjahr von CHF 570 Mio. entsprechen. Sie hätten sich aus einem F&E-Aufwand von CHF 110 Mio. und SG&A-Kosten von CHF 15 Mio. zusammengesetzt. Der Nettoverlust je Aktie habe für Q1-2019 CHF 0,81 betragen. Ende Q1-2019 habe die Liquidität bei CHF 1,11 Mrd. und die Verschuldung bei CHF 573 Mio. gelegen.Für alle Studien würden derzeit Patienten rekrutiert, und mit der Lieferung von Daten über ihre erwarteten Zeitpläne seien sie auf Kurs. Bei DORA (Schlaflosigkeit) rechne der Analyst weiterhin mit H1-2020, bei Lucerastat (Morbus Fabr) mit Ende H1-2020, bei Clazosentan Japan (subarachnoidalen Blutungen wegen Vasospasmen) mit Ende H1-2020, bei Aprocitentan mit Mitte 2021 (therapieresistente Hypertonie) und bei Clazosentan (USA/EU) mit 2021.Ausblick: Vorgabe für GJ19 bezüglich Betriebskosten (US GAAP) von rund CHF 570 Mio. und (Nicht-GAAP) von rund CHF 530 Mio.Das Kursziel von CHF 17,50 und das "hold"-Rating für die Idorsia-Aktie bleiben unverändert, so Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research. (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link