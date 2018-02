Börse Frankfurt-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

21,50 EUR +1,32% (06.02.2018, 11:07)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Idorsia-Aktie:

25,20 CHF +1,86% (06.02.2018, 11:15)



ISIN Idorsia-Aktie:

CH0363463438



WKN Idorsia-Aktie:

A2DTEB



Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

19T



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Idorsia-Aktie:

IDIA



Kurzprofil Idorsia Ltd:



Idorsia (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) hat anspruchsvolle Ziele - hat mehr Ideen, sieht mehr Möglichkeiten und möchte mehr Patienten helfen. Um diesen Zielen gerecht zu werden, möchte Idorsia zu Europas führendem biopharmazeutischen Unternehmen mit einem leistungsfähigen wissenschaftlichen Kern werden. Am Hauptsitz des Unternehmens in der Schweiz - einem Biotech-Knotenpunkt in Europa - hat sich Idorsia auf die Entdeckung und Entwicklung von niedermolekularen Wirkstoffen zur Erschließung neuer Behandlungsmöglichkeiten spezialisiert. Mit einem umfassenden Portfolio innovativer Arzneimittel in der Pipeline, einem erfahrenen Team, einem voll funktionalen Forschungszentrum und einer soliden Bilanzstruktur verfügt Idorsia über ideale Voraussetzungen, um F&E-Aktivitäten in Geschäftserfolge umzusetzen. (06.02.2018/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Idorsia-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Idorsia-Aktie (ISIN: CH0363463438, WKN: A2DTEB, Ticker-Symbol: 19T, SIX Ticker-Symbol: IDIA) unter die Lupe.Während die meisten Papiere am heutigen Dienstag ein fettes Minus aufweisen würden, mache ein kleines Schweizer Unternehmen mit einem Plus auf sich aufmerksam machen. Der Grund: Idorsia habe im Geschäftsjahr 2017 besser abgeschnitten als erwartet. Operativ habe Idorsia einen Verlust nach US-GAAP von 8,0 Millionen CHF erwirtschaftet. Nach Non-GAAP habe sich ein Gewinn von 8,0 Millionen CHF ergeben. Der Nettoverlust nach US-GAAP habe bei 14,0 Millionen CHF gelegen, nach Non-GAAP stehe ein Gewinn von 5,0 Millionen CHF zu Buche. Analysten hätten im Schnitt mit einem operativen Verlust von 18,1 Millionen CHF gerechnet, netto habe die Durchschnittsprognose bei 22,9 Millionen CHF gelegen.Die Idorsia-Aktie habe sich seit ihrem Börsendebüt im Sommer 2017 bereits sehr gut entwickelt, langfristig könnte der Titel aber durchaus weitere Kurssteigerungen vor sich haben. Möglicherweise habe man als Anleger auch in der gegenwärtigen Schwächephase der Märkte noch einmal, die Chance etwas günstiger zuzugreifen.Die Idorsia-Aktie eignet sich allerdings nur für risikobereite Investoren als Depotbeimischung,so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2018)Börsenplätze Idorsia-Aktie: