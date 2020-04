Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) startet kaum verändert in die neue Woche, so Markus Bußler von "Der Aktionär"."Wir haben immer noch negative Realzinsen und das ist ein gutes Zeichen für Gold. Ich denke, Gold kann leicht auf 2.700 Dollar steigen, wie es Palladium im letzten Jahr getan hat. Es können auch 5.000 Dollar sein. Ich weiß nicht, wann das Gelddrucken aufhört, aber es könnten 10.000 US-Dollar sein, um die Weltwirtschaft wieder funktionsfähig zu machen", habe Holmes gegenüber dem Internetportal kitco.com gesagt. Aktuell würden die USA über 10 Billionen investieren, um die Wirtschaft am Laufen zu halten beziehungsweise wieder hochzufahren. "Dies wird zu einem beispiellosen Wachstum des Papiergeldes führen. Es ist wie 2008 und 2009, Gold lief nach oben, wurde noch einmal abverkauft und bildete eine Basis, von der aus es zu steigen begann", habe er gesagt.Nun sei Frank Holmes sicherlich nicht gerade bekannt dafür, dass er leise Töne anschlage. Seine optimistische Sichtweise auf den Goldpreis sei bekannt. Aber er habe natürlich Recht, wenn er sage, dass man gerade - und auch auf absehbare Zeit - ein ideales Umfeld für den Goldpreis habe. In diesem Umfeld sollte Gold in den kommenden Monaten noch deutlich weiter steigen. Ob Gold tatsächlich 10.000 Dollar erreiche, bevor die Covid-19-Pandemie ausgestanden sei? Das sei eher unwahrscheinlich und so ganz nebenbei auch nicht wünschenswert, dass uns Covid 19 so lange beschäftigen werde. Aber der Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik sei gescheitert - und dürfte auch auf absehbare Zeit nicht gelingen. Inflation sei die logische Folge. Anleger sind gut beraten, Gold zu halten, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (20.04.2020/ac/a/m)