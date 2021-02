Börsenplätze Iberdrola-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,375 EUR -0,48% (24.02.2021, 14:42)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,425 EUR +0,24% (24.02.2021, 14:28)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (24.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) unter die Lupe.Die Ergebnisse 2020 und auch der Ausblick für 2021 hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Dank neuer Erzeugungskapazitäten im Bereich erneuerbarer Energien und des defensiven Geschäftsmodells hätten Pandemie-Effekte und Belastungen aus Fremdwährungen abgeschüttelt werden können.Während die Umsätze um 9% auf EUR 33,1 Mrd. zurückgegangen seien, habe Iberdrola das EBITDA mit EUR 10,0 Mrd. fast stabil halten und den Nettogewinn um 4% auf EUR 3,6 Mrd. steigern und damit die Markterwartungen treffen können. Während die Covid-19 Pandemie trotz fallender Stromnachfrage vergleichsweise wenig Spuren im Ergebnis hinterlassen habe (z.B. nur EUR 218 Mio. im EBITDA), hätten auch negative Währungseffekte in der Höhe von EUR 487 Mio. belastet. Dies lasse im Umkehrschluss auf einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 6% schließen und unterstreiche die defensiven Qualitäten des Geschäftsmodells bei gleichzeitigem Wachstum in erneuerbaren Energien. Die Dividende solle um 5% auf EUR 0,42 steigen.Das Management habe die am Kapitalmarkttag verkündeten Wachstumsziele bis 2025 und 2030 bestätigt und mittelfristig zusätzliches Potenzial infolge von Förderungen im Rahmen des Europäischen Green Deal angedeutet. Anders als bei RWE, die jüngst vor Ergebnisausfällen im US-Geschäft in 2021 gewarnt habe, könnte sich die Ausnahmesituation in Texas positiv auf Iberdrola auswirken, da ihre Windkraftanlagen über Erwartungen hätten produzieren können.Das Management erwarte für das Jahr 2021 einen Gewinn von EUR 3,7 bis 3,8 Mrd., was einem unveränderten bereinigten Ergebnis entspreche und genau im Rahmen der Markterwartungen liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity