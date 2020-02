Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,665 EUR +0,61% (14.02.2020, 09:15)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

10,65 EUR (13.02.2020)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (14.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF).Iberdrola habe die 8,07%-ige SGRE-Beteiligung (Nettoergebnis von SGRE Gj. 2018/19 (30.09.): 140 Mio. Euro) an Siemens verkauft. Der Verkaufspreis belaufe sich auf 20,00 Euro je SGRE-Aktie bzw. 1,10 Mrd. Euro. Neben dem Mittelzufluss werde Iberdrola eigenen Angaben zufolge in 2020 einen Buchgewinn (vor Steuern) von ca. 485 Mio. Euro erzielen. Die Transaktion überrasche nicht. Insgesamt bewerte der Analyst die Transaktion positiv für Iberdrola, auch wenn SGRE ein wichtiger strategischer Partner (vor allem als Lieferant von Windkraftanlagen) von Iberdrola (als weltweit größter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien) sei, was durch die Beteiligung untermauert worden sei. Den Veräußerungspreis erachte der Analyst als attraktiv. Den Mittelzufluss könne der Versorger für die Finanzierung des milliardenschweren Investitionsprogramms und/oder höhere Ausschüttungen an die Aktionäre nutzen.Durch den Vollzug der Halbjahresdividende (0,168 Euro je Aktie) habe Iberdrola 239 Mio. Euro ausgeschüttet sowie 26,3 Mio. neue Aktien emittiert (Aktionäre hätten wie üblich die Wahl zwischen Bar- und Aktiendividende gehabt). Damit habe das Iberdrola-Aktienkapital nun einem Umfang von 6,454 Mrd. Aktien. Der Analyst gehe davon aus, dass das Unternehmen entsprechend dem Strategieplan, die Aktienanzahl wie üblich im Laufe des ersten Halbjahres wieder auf 6,420 Mrd. Stück reduziere. Die Dividendenrendite (2020e: 3,8%) stufe er als attraktiv ein. Die politischen Risiken in einigen wichtigen Ländern für den Konzern seien aber auch hoch.Unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven und des gegenwärtigen Kursniveaus lautet das Votum für die Iberdrola-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 9,00 auf 11,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 14.02.2020)Börsenplätze Iberdrola-Aktie: