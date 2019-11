Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

8,906 EUR -0,40% (28.11.2019, 12:56)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

8,90 EUR -4,20% (28.11.2019, 12:10)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (28.11.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF).Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) habe laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, die sich auf informierte Kreise beruft, Interesse an den von Iberdrola gehaltenen Siemens Gamesa Renewable Energies (SGRE)-Aktien (Siemens: 59,00%; Iberdrola: 8,07%). Weder Siemens noch Iberdrola hätten sich zu dem Bloomberg-Bericht öffentlich geäußert. Jedoch sei aus Sicht des Analysten ein Interesse vonseiten Siemens an der SGRE-Beteiligung von Iberdrola vor dem Hintergrund des angekündigten Konzernumbaus mit dem zentralen Element Abspaltung eines Mehrheitsanteils von Siemens Energy (u.a. Kraftwerksturbinen/Generatoren, SGRE) nachvollziehbar.Die Aufstockung des SGRE-Anteils könnte nach Meinung von Diermeier ein erster Schritt zur Vereinfachung der Unternehmensstruktur von Siemens Energy sein. Zumal Iberdrola bei SGRE bestimmte Sonderrechte genieße. SGRE sei nach Ansicht des Analysten ein wichtiger strategischer Partner (v.a. als Lieferant von Windkraftanlagen) von Iberdrola, was durch die SGRE-Beteiligung untermauert werde. Allerdings würde ein Verkauf der Beteiligung zu einem Mittelzufluss (aktueller Marktwert des SGRE-Anteils: 770 Mio. Euro), der für die Finanzierung des milliardenschweren Investitionsprogramms und/oder einer Sonderausschüttung an die Aktionäre genutzt werden könnte. Ferner würde Iberdrola wahrscheinlich ein Buchgewinn (Buchwert per 31.12.2018: 571 Mio. Euro) aus einer potenziellen Transaktion realisieren können.Die Dividendenrendite (2019e: 4,3%) erachte Diermeier für attraktiv. Die politischen Risiken in einigen wichtigen Ländern für den Konzern seien aber auch hoch.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Iberdrola-Aktie: