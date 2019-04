Tradegate-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

8,05 EUR -1,37% (26.04.2019, 11:33)



Xetra-Aktienkurs Iberdrola-Aktie:

8,08 EUR -0,37% (26.04.2019, 11:41)



ISIN Iberdrola-Aktie:

ES0144580Y14



WKN Iberdrola-Aktie:

A0M46B



Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBE1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Iberdrola-Aktie:

IBDSF



Kurzprofil Iberdrola SA:



Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) ist ein spanischer Energieversorger mit Sitz in Bilbao. Iberdrola entstand 1992 aus der Fusion von Hidroeléctrica Española (Hidrola) und Hidroeléctrica Ibérica. Iberdrola bedient 16 Mio. Kunden, davon mehr als neun Millionen in Spanien. Neben der Erzeugung von elektrischer Energie aus Wasser und Wind vertreibt Iberdrola auch Erdgas und ist am Betrieb von fünf Kernkraftwerken in Spanien beteiligt. (26.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Iberdrola-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Energieversorgers Iberdrola SA (ISIN: ES0144580Y14, WKN: A0M46B, Ticker-Symbol: IBE1, Nasdaq OTC-Symbol: IBDSF) von 7,50 Euro auf 8,20 Euro.Der Energieversorger habe in Q1/2019 ergebnisseitig (EBITDA, Nettoergebnis) die Analystenerwartungen, den Marktkonsens sowie die höchste Analystenschätzung (gemäß Bloomberg) übertroffen. Alle Geschäftsaktivitäten hätten zum Ergebnisanstieg (EBITDA) beigetragen. Nachdem der Versorger Ende Februar (Kapitalmarkttag) die Mittelfristziele (2022e) erhöht habe, habe er im Rahmen des Q1-Berichts die Guidance für das laufende Geschäftsjahr erhöht (Nettoergebnis: Anstieg im hohen (zuvor: mittleren) einstelligen Prozentbereich; Dividende je Aktie: Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich (impliziere für 2019e: mindestens: 0,375 (Vj.: 0,351; zuvor: mindestens 0,36) Euro)). Die Mittelfrist-Ergebnisziele (u.a. Nettoergebnis 2022e: 3,7-3,9 Mrd. Euro; Dividende je Aktie 2022e: mindestens 0,40 Euro) würden nach 2019 weiteres Ergebnis- und Dividendenwachstum implizieren.Diermeier habe seine Prognosen angehoben. Die Dividendenrendite (2019e: 4,6%) erachte er als attraktiv. Die politischen Risiken in einigen wichtigen Ländern des Konzerns seien aber auch hoch.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Iberdrola-Aktie. (Analyse vom 26.04.2019)Börsenplätze Iberdrola-Aktie: