Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat in der neuesten Version seines "World Economic Outlooks" die eigenen Wachstumsprognosen für das globale BIP in den Jahren 2018 und 2019 angehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als wesentlicher Auslöser hierfür würden die stimulierend wirkenden Steuersenkungen in den USA angeführt, die neben den USA selbst über Spillover-Effekte auch das BIP-Wachstum der NAFTA-Staaten Mexiko und Kanada positiv beeinflussen sollten. Zudem dürfte sich das hohe Wachstumsmomentum des Jahres 2017 für Japan und Deutschland in die kommenden beiden Jahre übertragen lassen. Insgesamt würden die IWF-Ökonomen für 2018 und 2019 ein BIP-Wachstum von 3,9% gg. Vj. erwarten (zuvor jeweils 3,7%), sodass die Aufwärtstendenz der globalen Konjunkturentwicklung bestätigt würde.



Die guten globalen Konjunkturaussichten hätten zuletzt die Aktienmärkte weltweit auf neue Rekordstände und gleichzeitig die Risikobereitschaft der Anleger nach oben getrieben. Sollten diese Erwartungen enttäuscht werden, drohe somit ein gewisses Rückschlagpotenzial, wodurch sich die zuletzt merklich angestiegenen Renditen für Staatsanleihen wieder nach unten bewegen könnten. (23.01.2018/ac/a/m)





