Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,38 EUR +7,21% (18.05.2020, 16:23)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

211,64 GBp +5,82% (18.05.2020, 16:09)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com (18.05.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Im freundlichen Gesamtmarkt könne sich der E-Mobilität Wasserstoff Index wieder deutlicher von der psychologisch wichtigen 200-Punkte-Marke nach oben absetzen. Allen voran das Schwergewicht im Index, ITM Power, sorge aktuell für steigende Notierungen beim Aktienbarometer. Im heutigen Handel habe der Wert ein neues Hoch markiert.Mit einer Gewichtung von knapp 37 Prozent sei ITM Power nach wie vor das Zugpferd im Wasserstoff-Index. In den letzten Handelstagen habe der Titel den Vorsprung auf die beiden folgenden Vertreter, Ballard Power und PowerCell, sogar noch weiter ausgebaut.Ergo: Kursschwankungen bei der ITM Power-Aktie würden sich bei der Index-Kursentwicklung besonders stark bemerkbar machen. Die von Hexagon Composites dagegen am geringsten. Das könnte sich jedoch am Mittwoch (20. Mai) zumindest temporär ändern. Denn dann möchten die Norweger die Zahlen für das Q1/2020 publizieren.Dank der Stärke von ITM Power konnte die Marke von 200 Punkten nun wieder deutlich überschritten werden, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Aber auch PowerCell und Ballard Power könnten zum Beginn der neuen Handelswoche Zugewinne verbuchen. Bei größerer Schwäche würden Long-Produkte auf den E-Mobilität Wasserstoff Index kaufenswert bleiben. (Analyse vom 18.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link