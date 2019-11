Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell. Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (06.11.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Eine Cummins-Tochter habe Hydrogenics geschluckt, Weichai Power sei bei Ballard Power an Bord und inzwischen besitze auch die britische ITM Power mit Linde einen namhaften Großaktionär: Industriekonzerne und Motorenhersteller würden sich bereits jetzt Know-how für eine Zukunft mit Wasserstoff sichern. Doch ITM Power und Linde - würden die beiden Unternehmen auch zusammenpassen? Und welche Rolle könnte der Brexit spielen?"Der Aktionär" habe bei Dr. Karsten von Blumenthal, Analyst bei First Berlin, diesbezüglich nachgefragt. Laut seiner letzten Studie vom 15. Oktober rate er zum Kauf mit einem Kursziel von 60 Britische Pence. Alles halb so wild, was den Brexit angehe?"Sicherlich wäre ein ungeordneter Brexit nicht hilfreich. Selbst bei einem geordneten Brexit müssten die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU auf eine neue Grundlage gestellt werden", so von Blumenthal zur angespannten politischen Situation. "Aber über die Tochter in Deutschland und die Zusammenarbeit mit Linde sollten Wege gefunden werden, die mögliche negative Auswirkungen abmildern."Mittels Elektrolyse lasse sich aus erneuerbaren Energien "grüner" Wasserstoff gewinnen. Solle heißen: Die Technologie dahinter, sprich der Elektrolyseur, könnte langfristig zur Schlüsseltechnologie avancieren. Vorausgesetzt, der Aufbau von nationalen Wasserstoffwirtschaften gewinne an Fahrt.Die Zusammenarbeit mit Linde helfe der defizitär wirtschaftenden ITM Power ungemein, was sich auch an der eindrucksvollen Kursentwicklung der letzten Wochen ablesen lasse."Der Aktionär" kann die positive Einschätzung von Herrn von Blumenthal teilen. Neueinsteiger sollten jedoch vor einem Einstieg einen klaren Kursrücksetzer abwarten. so Michel Doepke. (Analyse vom 06.11.2019)