Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (14.02.2022/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) charttechnisch unter die Lupe.Das Hoch der ITM Power-Aktie stamme von Ende Januar 2021 bei 724 GBp. Seither habe das Papier eine scharfe Korrektur durchlebt. Bei rund 230 GBp sei der Titel nun aber auf einer massiven Unterstützungszone angekommen. Auf diesem Niveau würden zwei unterschiedliche Fibonacci-Level (234/226 GBp) mit diversen Tiefs von 2020 zusammenfallen. Knapp darunter stehe mit der 200-Wochen-Linie (akt. bei 206 GBp) eine weitere markante Rückzugslinie zur Verfügung. Dass die Marktteilnehmer die beschriebene Bastion tatsächlich als wichtigen Haltebereich wahrnehmen würden, würden die jüngsten beiden Innenstäbe signalisieren. So seien die letzten beiden Wochenkerzen jeweils innerhalb des Pendants von Ende Januar verblieben. Entsprechend würde ein Anstieg über das jüngste Wochenhoch bei 2,87 GBP die eingeleitete Stabilisierung abschließen, zumal dann im Tagesbereich ein kleiner Doppelboden vorliegen würde. Im Erfolgsfall würden die Tiefs bei 3.07 GBP bzw. 3.56 GBP die nächsten Erholungsziele definieren. Ein Bruch der o. g. Kernunterstützung würde dagegen die diskutierte Stabilisierung zunichtemachen. Deshalb könnten Anleger diese Zone als strategische Absicherung heranziehen, so die Analysten HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:2,972 EUR -1,39% (10.02.2022, 08:36)