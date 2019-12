Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.



Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,786 EUR +4,80% (13.12.2019, 14:17)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

0,6478 GBP +1,22% (13.12.2019, 14:06)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (13.12.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Die Bundesregierung feile an einer nationalen Wasserstoffstrategie. Erste Schritte kämen sukzessive ans Tageslicht: Das Bundesverkehrsministerium fördere 16 Regionen in Deutschland, die künftig verstärkt auf Wasserstoff aus erneuerbaren Energien würden setzen wollen. Anleger könnten den Trend mit einem Index spielen.Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe am Donnerstag gesagt, es gehe darum, eine lokale Wasserstoff-Wirtschaft aufzubauen. Ziel sei es, dass der Wasserstoff möglichst aus erneuerbaren Energien an Ort und Stelle hergestellt und dann auch in der Region verbraucht werde. "Wir denken Mobilität neu und ganzheitlich - von der Produktion der Energie über die Antriebstechnologie bis hin zur Tankinfrastruktur. Nur wenn der Wasserstoff wirklich grün wird, können wir die Menschen überzeugen und die Mobilität klimafreundlich gestalten."Die Initiative nenne sich "HyLand - Wasserstoffregionen in Deutschland". Es werde unterschieden zwischen "HyExperts" und "HyPerformer". Regionen hätten sich in einem Wettbewerb um Förderung beworben. Die Bundesregierung wolle bald auch eine nationale Wasserstoffstrategie vorlegen.13 sogenannte HyExperts-Regionen bekämen nach Angaben des Ministeriums jeweils 300.000 Euro zur Verfügung gestellt, um Wasserstoffkonzepte mit vielfältigen konkreten Projektideen auszuarbeiten. Für die drei Gewinner der Kategorie HyPerformer stünden demnach jeweils 20 Millionen Euro in Form von Investitionszuschüssen zur Umsetzung bereits bestehender regionaler Konzepte mit Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie bereit. Das Projektvolumen der drei "HyPerformer" betrage insgesamt 195 Millionen Euro.In Deutschland sei in Sachen Wasserstoff jede Menge Bewegung, auch bei den Aktienkursen von Pure-Playern wie Nel, ITM Power und Co. Die Jahresperformances seien beeindruckend. Inwiefern diese Unternehmen von den Vorhaben der Bundesregierung profitieren könnten, lasse sich bis dato schwer abschätzen.Um das Risiko auf mehreren Schultern zu verteilen, biete sich ein Einstieg via Hebel-Produkt beim "Aktionär" E-Mobilität Wasserstoff-Index an. Bei Kursschwäche bleibt der E-Mobilität Wasserstoff-Index ein lohnendes Investment, so Michel Doepke. (Analyse vom 13.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link