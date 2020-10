Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

3,275 EUR -0,46% (09.10.2020, 10:48)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,96 GBP -3,27% (09.10.2020, 10:31)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (09.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten habe sich seit Jahresbeginn bereits mehr als vervierfacht. Kürzlich habe das Papier nach der Bekanntgabe eines neuen Großprojektes in Schottland mit einem starken Anstieg reagiert. Möglicherweise könnte das der Startschuss dafür gewesen sein, eine langfristige Chartformation aufzulösen.Vergangene Woche habe die ITM-Power-Aktie endlich aus ihrer Konsolidierungsformation ausbrechen können. Seit dem Allzeithoch Anfang Juni bei 367 Pence habe sich der Kurs in Form eines abfallenden Dreiecks bewegt. Aufgrund dieses Kaufsignals seien nun wieder Kurse bis zum Allzeithoch wahrscheinlich.Überwinde der Kurs auch diese Hürde erfolgreich, würde das eine langfristige Tassenformation auflösen. Diese bilde die Aktie bereits seit 2006 aus. Nach dem damaligen Hoch bei 353 Pence habe sich der Kurs U-förmig bewegt und eine Untertasse ausgeformt. Die jüngste Konsolidierung stelle dabei den Henkel der Formation dar. Aus charttechnischer Sicht wäre dann rein rechnerisch eine Verdopplung möglich.Trader setzen das Papier auf ihre Watchlist, so Timo Nützel. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link