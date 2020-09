Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (22.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Der Heizungsbauer Viessmann habe sich für eine stärkere Nutzung von Wasserstoff in privaten Haushalten ausgesprochen. Bereits heute könnte im bestehenden Netz dem Erdgas bis zu 20% Wasserstoff beigemischt werden, habe Firmenchef Max Viessmann der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Einmal mehr würden zur Produktion von "grünem" Wasserstoff Elektrolyseure benötigt, wie sie Nel oder ITM Power fertigen würden.Damit könnte Wasserstoff in den bestehenden Heizungen mit einem hohen Wirkungsgrad klimaneutral in Wärme umgewandelt werden. Durch die Verwendung von Wasserstoff in allen drei Sektoren Mobilität, Strom und auch Wärme könnten laut einer Studie der Deutschen Energie Agentur (Dena) 360 Mrd. Euro bis 2050 eingespart werden.Die EU-Kommission wolle die Produktion klimafreundlichen Wasserstoffs in den kommenden Jahren mit Milliarden-Subventionen fördern. Bei der Nutzung von Wasserstoff entstünden keine Treibhausgase. Doch müsse zur Herstellung mit großem Energieaufwand Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten werden. Klimafreundlich sei diese Elektrolyse nur, wenn dafür nachhaltig produzierte Energie verwendet werde, also z.B. Strom aus Sonne oder Wind.Der Wärme-Sektor sei zweifelsohne für Wasserstoff interessant. Dafür brauche es erneut Elektrolyseure. Beide Aktien der Hersteller seien - trotz der jüngsten Korrekturbewegungen - immer noch sportlich bewertet. Bei Nel würden zudem die Betrugsvorwürfe vom Partner Nikola für Verkaufsdruck sorgen. Aktuell stufe "Der Aktionär" beide Werte als Halteposition ein (Stopp Nel: 1,20 Euro; Stopp ITM Power: 2,10 Euro), so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)