Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

3,15 EUR +0,48% (19.06.2020, 11:38)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,825 GBP -0,35% (19.06.2020, 11:24)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (19.06.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Der von der Bundesregierung berufene Rat für Nachhaltige Entwicklung sehe Nachbesserungsbedarf bei der neuen deutschen Wasserstoffstrategie. In einer am Freitag veröffentlichten Stellungnahme würden die Regierungsberater empfehlen, die Kapazität für in Deutschland 2030 produzierten Wasserstoff als klimafreundlichen Energieträger doppelt so hoch anzusetzen wie geplant. Die Rahmenbedingungen für ITM Power könnten sich so verbessern.Wasserstoff könne u.a. per Elektrolyse aus Wasser gewonnen werden und solle als Basis für Brenn- und Kraftstoffe möglichst bald Kohle, Öl und Gas ersetzen. Wenn er mit Ökostrom hergestellt werde, speche man von grünem Wasserstoff. Die Bundesregierung wolle Deutschland zum Vorreiter beim Aufbau einer "Wasserstoffwirtschaft" machen. Die passenden Elektrolyseure dafür würden u.a. Nel und ITM Power fertigen. Die Aktien würden seit Monaten durch die Decke gehen.Die Börse nehme eine mögliche florierende operative Entwicklung in den kommenden Jahren bei ITM Power bereits vorweg. Das Unternehmen schreibe keine Gewinne, bringe aber bereits Milliarden-Euro-Bewertungen auf die Börsenwaage. Die spekulative ITM Power-Aktie sei siedend heiß. Neueinsteiger sollten jedoch auf günstigere Einstiegsgelegenheiten warten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ITM Power-Aktie: