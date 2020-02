Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (28.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) fordere für die geplante Wasserstoffstrategie der Bundesregierung eine umfassende Lösung. "Wir können uns keine Halbherzigkeit leisten", habe Karliczek der "Deutschen Presse-Agentur" in Berlin gesagt. In der Bundesregierung werde angestrebt, dass die Strategie am kommenden Mittwoch das Bundeskabinett passiere. Allerdings gebe es noch unterschiedliche Positionen. Für Elektrolyse-Spezialisten wie ITM Power oder Nel würden sich bei einer erfolgreichen Umsetzung neue Chancen auf Aufträge ergeben.Im Entwurf der Strategie von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) heiße es, für eine zügige Verbreitung von Wasserstofftechnologien müsse auch "blauer" Wasserstoff eine Rolle spielen. Damit sei Wasserstoff gemeint, der mit fossilem Erdgas gewonnen werde. Das dabei entstehende Kohlendioxid (CO2) solle abgeschieden und deponiert werden - von dieser Technologie würden die meisten Klima- und Umweltschützer aber wenig halten. "Grüner" Wasserstoff stamme aus erneuerbaren Energien und werde von Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) befürwortet.Nun habe auch Karliczek gesagt, höchste Zeit sei es, in großem Stil auf "grünen" Wasserstoff zu setzen. Karliczek habe betont, die hohen Anteile von fossiler und Kernenergie müssten bei einem Ausstieg aus der Atomenergie und Kohleverstromung nun schnell ersetzt werden. "Wir müssen jetzt energisch und nicht halbherzig in den grünen Wasserstoff einsteigen", so die CDU-Politikerin. Deutschland müsse hier weltweit zum Vorreiter werden. "Unser Anspruch ist eine sichere Energieversorgung zu einem bezahlbaren Preis", habe Karliczek gesagt. "Ich stehe mit ganzer Kraft für eine grüne Energieversorgung ein."Konkret habe die Forschungsministerin "ambitionierte Ziele" gefordert - also die Formulierung von Mengenzielen in der Strategie. "Und wir brauchen Leute am Ruder, die jetzt mit Durchschlagskraft den grünen Wasserstoff, unsere Energieversorgung der Zukunft, auf allen Ebenen vorantreiben", habe Karliczek gefordert. "Deshalb kämpfe ich für eine grüne Wasserstoff-Taskforce, die die Beschlüssen des Wasserstoffrates mit ganzer Kraft umsetzt."Das Thema "Wasserstoff" stehe inzwischen bei der Bundesregierung weit oben auf der Agenda. Doch die angekündigte Wasserstoffstrategie müsse auch erfolgreich und mit Weitblick in die Realität umgesetzt werden. Klar sei: Bei einer hohen Nachfrage an Elektrolyse-Technologien könnten Nel und ITM Power in Form von neuen Aufträgen zum Zuge kommen. Doch aktuell halte das Coronavirus auch die Wasserstoff-Werte in Atem, beide Titel würden sich seit Tagen im Sinkflug befinden.Inzwischen nähern sich die Aktien wieder attraktiven Kursniveaus, investierte Anleger beachten die Stoppkurse (ITM Power: 0,70 Euro, Nel: 0,72 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2020)Mit Material von dpa-AFX