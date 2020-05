Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,155 EUR +5,64% (15.05.2020, 12:24)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

1,908 GBP +8,16% (15.05.2020, 11:24)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (15.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Die ITM Power-Aktie strebe nach dem charttechnischen Ausbruch über die2-Euro-Marke weiter nach oben. Der kurzfristige Aufwärtsimpuls basiere aber nicht nur auf der Charttechnik. Die jüngste Stärke beruhe auf zwei Faktoren. Erstens wollten institutionelle Investoren mit ESG-Strategien (Environmental, Social and Governance) vermehrt ein Engagement im Bereich grünen Wasserstoff eingehen. Zweitens gebe es in diesem Sektor nur wenige Pure-Player. ITM Power sei eine solche Aktie, die eine angemessene Liquidität und Größe verfüge, so der ITM Power-Sprecher. Demnach habe es in letzter Zeit keine Hochstufungen (oder Herabstufungen) von Analysten gegeben.ITM Power habe heute zudem die Gründung von ITM Motive bekanntgegeben. Die Tochter sei für Großbritannien zuständig. Sie baue, besitze und betreibe Wasserstofftankstellen.Das Umfeld für ITM Power bleibe hervorragend, das Interesse an der Aktie hoch. Die immens hohe Bewertung (Kurs-Umsatz-Verhältnis von 56 für 2020) des Titels rücke derzeit klar in den Hintergrund. Investierte Anleger skönnten die restliche Position laufen lassen, sollten Zukäufe jedoch zurückstellen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2020)Börsenplätze ITM Power-Aktie: