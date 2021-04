Börsenplätze ITM Power-Aktie:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (26.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Die ITM Power-Aktie habe sich zum Ende der letzten Woche etwas erholen können. Auch wenn sich der Kurs tendenziell seitwärts bewegt habe, habe es einige interessante technische Hinweise gegeben, wie der weitere Verlauf aussehen könnte. Besonders spannend sei, dass der Titel kurz vor einem Wendepunkt stehe. Diese Marken seien jetzt entscheidend.Das Interesse an Unternehmen aus dem Wasserstoff-Sektor sei weiterhin groß. ITM Power sei einer die Pioniere auf dem Gebiet und sei in einer neuen Studie von Morgan Stanley gelobt worden. Bei der ITM Power-Aktie habe die Erholung auch früher eingesetzt als bei anderen Player wie FuelCell Energy oder Plug Power.Ende März habe der Kurs knapp am GD200 bei 3,79 GBP aufgesetzt. Von diesem Punkt habe sich die ITM Power-Aktie bisher um gut 30% erholt. Im April sei sie in einer engen Range zwischen dem kurzfristigen GD20 und dem GD100 bzw. zwischen 4,50 bis 5 GBP hin und her gependelt. Interessant zu beobachten sei der vergangene Mittwoch gewesen. Die ITM Power-Aktie sei aus der Range nach unten auf ein Mehrwochentief bei 4,33 GBP gefallen. Rückblickend sei das aber ein Fake-Ausbruch gewesen, da die ITM Power-Aktie an den zwei letzten Handelstagen der Woche um über 15% habe zulegen können.Die ITM Power-Aktie zeige Relative Stärke und stehe kurz vor dem Ausbruch über 5,85 Euro. Sobald der Widerstand überwunden sei, werde gleichzeitig ein neues technisches Kaufsignal generiert. Außerdem werde der wochenlange Abwärtstrend durch einen neuen Aufwärtstrend abgelöst. Gute Voraussetzung um den Weg zu den alten Höchstständen anzutreten, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link