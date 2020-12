Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

4,20 EUR +10,24% (15.12.2020, 09:10)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

3,6150 GBP -3,86% (14.12.2020, 17:36)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (15.12.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Vor wenigen Tagen hätten sich mehrere große Player in der "Green Hydrogen Catapult Initiative" zusammengeschlossen. Dabei handele es sich um ACWA Power aus Saudi-Arabien, die australische CWP Renewables, der chinesische Windturbinenhersteller Envision, Iberdrola, Ørsted, Snam und Yara. Für ITM Power könnte diese Zusammenarbeit der Großen das Tor zu neuen Aufträgen weit aufstoßen.So arbeite z.B. ITM Power sehr eng mit der italienischen Snam zusammen. "Snam ist ein sehr wichtiges Gasunternehmen, wenn es darum geht, das Gasnetz auf grünen Wasserstoff umzustellen", habe ITM-Power-Chef Graham Cooley dem "Aktionär" bereits im Oktober erklärt. "Das 100-MW-Projekt sei die erste Stufe einer sich entwickelnden Zusammenarbeit mit Snam, dem größten europäischen Gasversorgungsunternehmen." Außerdem sei ITM Power auch mit Ørsted im Wasserstoffprojekt "Gigastack" vertreten.Die neue Initiative der Big Player sei für ITM Power von großer Bedeutung. Langfristig könnten sich aus dem Zusammenschluss neue Aufträge für große Projekte ergeben, die Iberdrola, Yara, Snam und Co eventuell gemeinsam realisieren wollten. Dennoch sei im Kurs des britischen Elektrolyse-Spezialisten bereits viel Zukunftsmusik eingepreist. Investierte Anleger sollten an Bord bleiben, sollten aber nie den spekulativen Investmentcharakter aus den Augen verlieren, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2020)Börsenplätze ITM Power-Aktie: