Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

4,602 EUR -8,87% (14.09.2021, 10:04)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

393,07 GBp -5,01% (14.09.2021, 09:50)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (14.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des britischen Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.ITM Power habe mit seinen Zahlen zum gebrochenen Geschäftsjahr 2020/21 am Montag herb enttäuscht. Erneut sei der Wasserstoff-Spezialist weiter in die roten Zahlen gerutscht. Die ITM Power-Aktie sei daraufhin auf Talfahrt gegangen und habe zum Wochenauftakt über elf Prozent verloren. Das sei jetzt zu beachten.Nachdem der starke Wasserstoff-Hype zum Jahreswechsel abgeschwächt habe, habe die ITM Power-Aktie in Form eines sehr breiten Dreiecks konsolidiert. Dieses habe sich am Zwischentief bei 220,60 Pence und am Rekordhoch bei 724,00 Pence aufgespannt. Mitte August habe der Kurs diese Formation bei 415 Pence nach oben aufgelöst und damit ein Kaufsignal geliefert. Nachdem er sich immer weiter Richtung Norden vorgekämpft habe und dabei die Hürden an der 200-Tage-Linie bei 449 Pence und der Horizontalen bei 500 Pence geknackt habe, sei er knapp unter dem Widerstand am April-Hoch bei 543 Pence abgeprallt.Im Zuge dieses Verkaufssignals sei die ITM Power-Aktie letzte Woche unter Druck geraten und unter die 500-Pence-Marke gefallen. Am Monat habe sich die Lage schließlich weiter zugespitzt. Nach den enttäuschenden Zahlen sei der Wert in der Spitze um 16 Prozent abgerauscht und habe dabei sowohl den GD200 bei 463 Pence als auch den GD50 bei 434 Pence unterschritten. Aufgrund des starken Abwärtsmomentums und der mehreren Verkaufssignale müsse mit weiteren Rücksetzern gerechnet werden. In den Fokus dürfte dabei die Unterstützungszone zwischen 355 und 375 Pence rücken. Könne auch diese keinen Halt bieten, diene das 2021er-Tief bei 307 Pence als Auffangnetz.Neueinsteiger sollten nun klare positive Signale abwarten. Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 3,85 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link