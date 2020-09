Börsenplätze ITM Power-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,69 EUR -2,89% (24.09.2020, 15:41)



London Stock Exchange-Aktienkurs ITM Power-Aktie:

2,48 GBP -5,39% (24.09.2020, 15:37)



ISIN ITM Power-Aktie:

GB00B0130H42



WKN ITM Power-Aktie:

A0B57L



Ticker-Symbol ITM Power-Aktie:

IJ8



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (24.09.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) unter die Lupe.Der Elektrolyse könnte in Zukunft eine Schlüsselrolle in der Wasserstoffwirtschaft einnehmen. Kein Wunder, dass Aktien von Herstellern wie ITM Power oder Nel hoch im Anlegerinteresse stünden. Auch die Analysten von Goldman Sachs würden sich optimistisch zeigen, was die langfristigen Aussichten von "grünem" Wasserstoff angehe.Die Analysten der Investmentbank würden laut "Marketwatch" schätzen, dass der adressierbare Markt bis 2050 einen Wert von zehn Billionen Euro erreichen könnte, verteilt auf Asien, die USA und Europa. Als eine "einmalige Gelegenheit" würden die Experten die Chance bezeichnen, am Trend zu partizipieren.Die in London ansässigen Analysten unter der Leitung von Alberto Gandolfi würden betonen, dass das, was auch als "E-Wasserstoff" bezeichnet werde, sich zum größten Stromverbraucher entwickeln und die Stromnachfrage sowie die Investitionsausgaben für erneuerbare Energien verdoppeln, das Gasnetz neu konfigurieren, das Problem der saisonalen Stromspeicherung lösen und den konventionellen thermischen Stromerzeugern ein zweites Leben schenken könnte.Beide Wasserstoff-Unternehmen stünden aller Voraussicht nach vor einer rosigen Zukunft. Doch das habe die Börse in den letzten Jahren schon vorweggenommen.Aktuell drängt sich auch aus charttechnischen Gesichtspunkten kein Einstieg auf - halten und Stoppkurse bei ITM Power (2,10 Euro) und Nel (1,20 Euro) beachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link