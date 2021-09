Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: ITM Power.



Kurzprofil ITM Power plc:



ITM Power (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) produziert integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von grünem Wasserstoff für den Verkehr, erneuerbare Wärme und Chemikalien. ITM Power wurde 2004 in den AIM-Markt der Londoner Börse aufgenommen. Im September 2017 gab das Unternehmen den Abschluss einer Mittelbeschaffung im Umfang von 29,4 Mio. GBP bekannt. Das Unternehmen unterzeichnete im September 2015 mit Shell eine Vorplatz-Standortvereinbarung über Wasserstoff-Tankstellen und anschließend einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der rheinischen Raffinerie von Shell.



Das Unternehmen schloss im Juli 2018 eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit der Sumitomo Corporation zur Entwicklung von Multi-Megawatt-Projekten in Japan. Weitere Kunden und Partner sind National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, RWE, Engie, BOC Linde, Toyota, Honda, Hyundai, Anglo American und andere. www.itm-power.com. (02.09.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ITM Power-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrolyse-Spezialisten ITM Power plc (ISIN: GB00B0130H42, WKN: A0B57L, Ticker-Symbol: IJ8) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von ITM Power aus Großbritannien präsentiere sich im Wochenverlauf freundlich. Der Titel steige über eine wichtige Marke und nehme damit bereits das nächste Etappenziel ins Visier. Die Trading-Idee laufe damit auch nach über 50 Prozent Gewinn weiter. Diese Marken müssten Anleger für den weiteren Verlauf auf dem Schirm haben.Das Sentiment im Wasserstoff-Sektor helle sich in dieser Woche wieder auf. Viele Titel aus der Branche würden auch am heutigen Donnerstag unverändert oder leicht fester notieren - so auch die Aktie von ITM Power. Damit gehe die Erholungswelle weiter und die Trading-Idee habe in nur 20 Tagen über 50 Prozent Gewinn generieren können.Aktuell notiere der Kurs über der psychologisch wichtigen 500-Pence-Marke, nachdem der Titel hier eine kurze Pause eingelegt habe. Auf der Unterseite stütze das Support-Level bei 466 Pence sowie der GD200 bei 458 Pence - gute Voraussetzung für die Trendfortsetzung.Die Erholung dürfte bei der ITM-Power-Aktie wohl weitergehen und als nächstes Etappenziel stehe der Widerstand bei 543 Pence im Fokus der Anleger.