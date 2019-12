Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (02.12.2019/ac/a/t)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die ISRA VISION-Aktie (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe.Mit einem Wochenminus von -13% würden Anleger die ISRA VISION-Aktie abstrafen: Das Darmstädter Unternehmen habe enttäuschende Zahlen präsentiert. Das Ziel sei zwar nur knapp verfehlt worden, doch die Meldung habe Analysten völlig unvorbereitet getroffen.Ein Unternehmen kommuniziere regelmäßig mit einer Reihe von Analysten, die dann einen Eindruck davon bekämen, ob die ausgegebene Prognose des Unternehmens vermutlich eingehalten werden könne, oder ob es knapp werden könnte. Zahlen oder andere Fakten dürften Vorstände nicht kommunizieren, allerdings könnten erfahrene Analysten aus der Tonlage mehr herauslesen, als eine angedruckte Version hergeben würde.Und so hätten sich Analysten bei ISRA VISION in Sicherheit gewogen, denn das Management habe sich selbstsicher gegeben, die gesteckten Ziele erfüllen, vielleicht sogar übertreffen zu können. Die Meldung über einen schwächeren Umsatz im abgelaufenen Quartal und die gleichzeitig ausgebliebenen Auftragseingänge aus Europa und Asien seien ein doppelter Tiefschlag gewesen, der die Analysten ohne Deckung getroffen habe. So komme ein Ausverkauf dieser Stärke zustande. Das Vorstandsteam um CEO Enis Ersü und CFO Martin Heinrich habe nicht nur die Erwartungen enttäuscht, sondern auch das Vertrauen verspielt. Die ISRA VISION-Aktie bleibe nun für mindestens zwei Quartale unter Druck, das zerstörte Vertrauen zurückzugewinnen, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 48 vom 29.11.2019)Börsenplätze ISRA VISION-Aktie:Xetra-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:38,76 EUR +0,15% (29.11.2019, 17:35)