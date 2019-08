Risikofreudige Anleger können mit einer kleinen Position auf einen anhaltend positiven Newsflow und einen erneuten Angriff auf die 42-Euro-Marke spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2019)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ISRA VISION-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

32,88 EUR +8,16% (30.08.2019, 14:57)



Tradegate-Aktienkurs ISRA VISION-Aktie:

33,16 EUR +9,01% (30.08.2019, 15:17)



ISIN ISRA VISION-Aktie:

DE0005488100



WKN ISRA VISION-Aktie:

548810



Ticker-Symbol ISRA VISION-Aktie:

ISR



Nasdaq OTC-Symbol ISRA VISION-Aktie:

IRAVF



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA Vision AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (30.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Flaute bei den Autobauern habe ISRA Vision bisher wenig anhaben können - im Gegenteil. Der Spezialist für industrielle Bildbearbeitung habe Umsatz und Gewinn im abgelaufenen dritten Quartal deutlich gesteigert. Auch der Ausblick auf das Gesamtjahr falle recht optimistisch aus. Das komme bei den Anlegern gut an.Mit ihrer Multisegment-Strategie sei ISRA Vision in diversen Industriebranchen mit verschiedenen wirtschaftlichen Zyklen tätig. Durch die Diversifikation über verschiedene Zielindustrien, Regionen und Technologien könnten die Darmstädter mögliche Nachfrageschwankungen einzelner Industrien im Konjunkturzyklus kompensieren.Wachstumstreiber sei zuletzt vor allem der Bereich Industrieautomatisierung gewesen, indem das Unternehmen überproportional von einer Nachfrage aus der Autoindustrie profitiert habe. Vor allem die Lösungen des Unternehmens für robotergeführte Montage und Messtechnik seien hoch im Kurs gewesen. Solche Anlagen seien gerade auch in einem schwächeren Wirtschaftsklima branchenübergreifend gefragt, wobei vor allem die großen Player der Autobranche derzeit investiert hätten. Die Branche nutze die Robotertechnik zur Optimierung ihrer Produktion und für Effizienzsteigerungen.Die weltweit steigenden konjunkturellen Unsicherheiten würden sich zwar auch in der Auftragsdynamik bemerkbar machen. Dennoch sitze der Konzern nach neun Monaten mit brutto rund 93 Millionen Euro auf einem etwas höheren Auftragspolster als noch vor einem Jahr. Das sorge für Beruhigung bei den Investoren.Für das dritte Quartal des noch bis September laufenden Geschäftsjahres habe Vorstand Enis Ersü von einem "robusten" Geschäft in den Regionen gesprochen. Vor allem auf den europäischen Märkten habe ISRA Vertriebserfolge verbuchen können, zudem hätten sich die Umsätze in Asien im Vergleich zum Vorjahresquartal weiterhin auf hohem Niveau entwickelt. Auch die Geschäfte in Nord- und Südamerika seien deutlich gewachsen.Der Ausblick passe: ISRA habe zuletzt personell in seine internationale Expansion und in den Ausbau seiner Marktanteile investiert, vor allem im Servicegeschäft wolle das Unternehmen in den kommenden Quartalen überproportional wachsen. Gleichzeitig suche der Vorstand gezielt weiter nach Übernahmezielen. Zuletzt habe der Konzern sich im Bereich der Sensortechnologie mit dem Kauf der Schweizer Photonfocus gestärkt.Ebenfalls positiv: Aktuell befinde sich ISRA zudem in fortgeschrittenen Verhandlungen für einige Großaufträge vor allem aus China, die dem Vernehmen nach die kommenden Wochen prägen dürften. Damit dürfte das traditionell starke Schlussquartal entscheidend für das endgültige Wachstum im Gesamtjahr werden. Vorstand Ersü rechne nun für das gesamte Geschäftsjahr mit einem Wachstum in ähnlicher Höhe wie im dritten Quartal.ISRA Vison habe die gewohnt starken Zahlen abgeliefert. Die Aktie sei mit einem KUV von 4 und einem 2019er KGV von traditionell recht hoch bewertet. Dafür habe man einen wachstumsstarken und breit aufgestellten Top-Player im Depot.Die Aktie pendle seit einigen Wochen in einer Range zwischen 30 und 42 Euro seitwärts. Zuletzt sei dabei die untere Begrenzung getestet worden.