Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (02.12.2019/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe.Etwas überraschend habe der Spezialist für die industrielle Bildverarbeitung seine Prognosen für das Gesamtjahr senken müssen. Hätten die Darmstädter anlässlich der Neunmonatszahlen noch ein zweistelliges Wachstum in Aussicht gestellt, so seien sie nun von der schwachen Marktdynamik eingeholt worden. Insbesondere aufgrund verschobener Großprojekte sollten Umsatz und Ertrag nur noch im moderaten einstelligen Bereich steigen. Die Börse habe erwartungsgemäß verstimmt reagiert und die ISRA VISION-Aktie zunächst kräftig auf Talfahrt geschickt. Für die folgende, leichte Gegenbewegung möge gesorgt haben, dass der Vorstand zumindest für 2019/20 wieder ein zweistelliges Wachstum avisiere. Das wäre auch erforderlich, um das immer noch hohe KGV zu rechtfertigen.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" bleiben bei der ISRA VISION-Aktie vorerst auf Bewährung investiert. Das Kursziel laute 60,00 Euro. (Ausgabe 47 vom 30.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link