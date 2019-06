Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA Vision AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (03.06.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) unter die Lupe.Durch die Diversifikation über verschiedene Zielindustrien, Regionen und Technologien könne ISRA Vision mögliche Nachfrageschwankungen einzelner Industrien im Konjunkturzyklus kompensieren. Passend dazu habe die Gesellschaft im ersten Halbjahr 2018/19 ihre profitable Wachstumsstrategie wie prognostiziert fortgesetzt. Die Aktie könne gegen den schwachen Markttrend deutlich Boden gut machen."Der Aktionär" habe es bereits erklärt: Mit ihrer Multisegment-Strategie sei ISRA Vision in diversen Industriebranchen mit verschiedenen wirtschaftlichen Zyklen tätig. Im ersten Halbjahr 2018/19 hätten die Darmstädter vor allem von guten Geschäften in Asien sowie Europa profitiert.Der Umsatz sei um zehn Prozent auf 70,9 Millionen Euro geklettert. Auch beim Vorsteuerergebnis habe die Gesellschaft kräftig zugelegt und ein Plus von 17 Prozent auf 14,9 Millionen Euro verzeichnet. Die konsequent fortgesetzten Investitionen in die globale Expansion, der Ausbau der Marktanteile in den relevanten Branchen und die Stärkung der internationalen Teams an den mehr als 25 Standorten hätten zur positiven Geschäftsentwicklung beigetragen.ISRA Vision sei führend in der Oberflächeninspektion von so genannten Bahnmaterialien. Zudem zähle ISRA Vision zu einem der global führenden Anbieter für Bildverarbeitungsprogramme (Machine Vision) mit Spezialisierung im Bereich 3D Machine Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen".Vorstand Enis Ersü gehe für das Gesamtjahr von einem Wachstum aus eigener Kraft bei Umsatz und Ergebnis im unteren zweistelligen Prozentbereich aus. Das Wachstum könnte am Ende aber noch höher ausfallen. Denn die Gesellschaft arbeite dem Vernehmen nach an einem Zukauf.ISRA Vision habe wie erwartet geliefert. Die Aktie dürfte nun Kurs auf die obere Begrenzung der jüngsten Seitwärtsrange bei 38 Euro nehmen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot mit einer Trading-Position vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link