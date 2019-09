Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ISRA VISION:



Die ISRA Vision AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) ist mit ihren Tochtergesellschaften führend in der Entwicklung und Produktion von Oberflächeninspektionssystemen und Bildverarbeitungsprogrammen (Machine Vision) mit der Spezialisierung im Bereich 3D Vision, insbesondere für das "3D Robotersehen". Als eine Kernkompetenz entwickelt und vertreibt die Gesellschaft die ISRA-BrainWARE®, eine Software für die visuelle Überwachung von Arbeitsprozessen.



Einsatz findet diese Anwendung in so genannten Machine-Vision-Systemen, die das dreidimensional sehende "elektronische Auge" ermöglichen, d.h. die digitale Bildverarbeitung in der Steuerung von automatisierten Produktionsprozessen. Schwerpunkt bilden dabei Automationslösungen für die Roboterführung (Industrial Automation). Zielmärkte sind Energie, Healthcare, Nahrung, Mobilität und Information. Zu den Kunden gehören Global Player in diesen Branchen. (05.09.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ISRA VISION-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der ISRA VISION AG (ISIN: DE0005488100, WKN: 548810, Ticker-Symbol: ISR, Nasdaq OTC-Symbol: IRAVF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die weltweit steigenden konjunkturellen Unsicherheiten würden auch an ISRA VISION nicht spurlos vorbeigehen. Durch die Diversifikation über verschiedene Zielindustrien, Regionen und Technologien könnten die Darmstädter mögliche Nachfrageschwankungen einzelner Industrien im Konjunkturzyklus aber ganz gut kompensieren. Die Aussicht auf lukrative Zukäufe und neue Großaufträge sorge für Fantasie.Die ISRA-Aktie habe bis Ende Juli mit 68 Prozent Kursplus zu den besten SDAX-Werten im laufenden Jahr gehört. Bis Ende August seien die Gewinne dann auf gut 18 Prozent zusammengeschmolzen, bevor sich die Papiere zuletzt stabilisiert hätten. Mit den Zahlen sei die Trendwende gelungen, die nun auch durch positive Analystenstimmen befeuert werde.Warburg Research habe das Kursziel nach den Zahlen zwar von 45 auf 43 Euro gesenkt, die Einstufung allerdings auf "buy" belassen. Das dritte Quartal des Technologieunternehmens sei insgesamt wie erwartet ausgefallen, so Analyst Robert-Jan van der Horst. In den neuen Schätzungen und dem gesenkten Kursziel hätten sich das schwierige Marktumfeld und die geringe Abschätzbarkeit der weiteren Geschäftsentwicklung widergespiegelt.Jefferies-Analyst Martin Comtesse traue den Papieren mit seinem Kursziel von 44 Euro ebenfalls eine Rückkehr auf das Niveau von Oktober 2018 zu. Bis 2021 rechne er bei den Darmstädtern mit einem Gewinnwachstum von im Schnitt elf Prozent pro Jahr. Zukäufe könnten für noch mehr Schwung und Spielraum für die Markterwartungen sorgen.Ebenfalls positiv: Aktuell befinde sich ISRA in fortgeschrittenen Verhandlungen für einige Großaufträge vor allem aus China, die dem Vernehmen nach die kommenden Wochen prägen dürften. Damit dürfte das traditionell starke Schlussquartal entscheidend für das endgültige Wachstum im Gesamtjahr werden. Vorstand Ersü rechne nun für das gesamte Geschäftsjahr mit einem Wachstum in ähnlicher Höhe wie im dritten Quartal.Die Aktie pendle seit einigen Wochen in einer Range zwischen 30 und 42 Euro seitwärts. Zuletzt sei dabei die untere Begrenzung erfolgreich getestet worden.Risikofreudige Anleger können mit einer kleinen Position auf einen anhaltend positiven Newsflow und einen erneuten Angriff auf die 42-Euro-Marke spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär".(Analyse vom 05.09.2019)Mit Material von dpa-AFX