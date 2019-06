Der Sub-Index "New Orders" habe am aktuellen Rand nur leicht auf 58,6 Punkte angezogen. Folglich scheinen sich die Auftragsbücher der befragen Firmen mit nahezu unverändert hoher Geschwindigkeit zu füllen, so die Analysten der Nord LB.



Die Komponente "Employment" habe im Mai sogar deutlich zulegen können. Die entsprechende Zeitreihe notiere nun bei sehr beachtlichen 58,1 Punkten. Somit werde ein deutlich beschleunigter Aufbau von Jobs im wichtigen Dienstleistungsgewerbe der USA angezeigt. Per se sei diese Entwicklung wohl schon ein positives Signal für den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die ebenfalls heute gemeldeten unerfreulichen Zahlen zum ADP Job Report würden aber eine ganz andere Sprache sprechen. Folglich sollte man nach Auffassung der Analysten nicht zu optimistisch für die Payroll-Zahlen im Mai sein.



Der Sub-Index "Prices Paid" des ISM PMI Non-Manufacturing habe am aktuellen Rand ganz leicht nachgegeben. Mit 55,4 Zählern würden aber auch weiterhin steigende Einkaufspreise bei den befragten Firmen angezeigt.



Die verbalen Rückmeldungen der Einkaufsmanager aus dem Service-Segment der US-Wirtschaft würden weiterhin darauf hindeuten, dass qualifiziertes Personal zur Mangelware werde. Einige Unternehmen würden aber auch die positiven Auswirkungen der erfreulichen Arbeitsmarktlage in den USA sehen und die damit einhergehende erhöhte Nachfrage der Verbraucher thematisieren. Manche Firmen scheinen zudem mit größerer Sorge auf die aktuelle US-Handelspolitik zu blicken. Allerdings sei durchaus auch die Meinung geäußert worden, dass diese Streitigkeiten keine große belastende Wirkung auf die ökonomische Aktivität bei den befragten Unternehmen haben sollte.



Der ISM PMI Non-Manufacturing habe im Mai auf beachtliche 56,9 Punkte zulegen können. Die Stimmung im Service-Sektor der US-Wirtschaft scheine also sehr gut zu sein. Besonders erfreulich sei der deutliche Anstieg der Arbeitsmarktkomponente. In der Summe scheinen die Befragungsteilnehmer den Rezessionsängsten am Rentenmarkt zu trotzen, so die Analysten der Nord LB. Dies sei eine positive Nachricht für die Währung der USA und für die internationalen Aktienmärkte. (Analyse vom 05.06.2019) (06.06.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM PMI Non-Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.