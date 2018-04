Der leichte Anstieg der Komponente "Prices Paid" könnte ebenfalls in diesen Kontext gestellt werden. Mit nun 61,5 Punkten zeige dieser Sub-Index im März noch deutlicher zulegende Einkaufspreise der befragten Firmen an. Stahl und Aluminium würden für die US-Dienstleistungsunternehmen allerdings keine ganz so große Rolle spielen. Insofern überrasche die noch sehr moderate Reaktion nicht wirklich. In Verbindung mit den Rückmeldungen der Einkaufsmanager ergebe sich aber zumindest ein erster Hinweis auf die Schwierigkeiten, die sich beim Ausbruch eines Handelskrieges auch für die Service-Unternehmen in den USA ergeben würden.



Beim Blick auf die Details falle weiterhin auf, dass sich der wichtige Sub-Index "Business Activity" im März - trotz eines Rückgangs - immerhin oberhalb der psychologisch wichtigen Marke von 60 Punkten habe halten können. Die US-Dienstleistungsfirmen würden also auch weiterhin ein starkes (aber im Vergleich zum Vormonat doch etwas schwächeres) Anziehen des von ihnen tatsächlich realisierten ökonomischen Outputs diagnostizieren. Die Unterkomponente "New Orders" habe sich am aktuellen Rand ebenfalls abgeschwächt. Diese Zeitreihe sei knapp unter die Marke von 60 Zählern gefallen. Der Sub-Index "Employment" habe dagegen auf 56,6 Punkte zugelegt. Damit werde ein wieder beschleunigter Personalaufbau bei den an der Umfrage teilnehmenden Unternehmen angezeigt. Die Rückmeldungen würden zudem Hinweise auf einen Fachkräftemangel in einzelnen Branchen geben.



Aus der Finanzdienstleistungsindustrie seien zudem Kommentare gekommen, die das höhere Zinsniveau als wichtigen Kostenfaktor benennen würden. Offenkundig würden vor allem Banken planen, ihre steigenden Refinanzierungskosten auf die Kunden abzuwälzen.



Der ISM PMI Non-Manufacturing notiere weiterhin auf hohem Niveau und zeige folglich klar Wachstum an. Die Rückmeldungen der Umfrageteilnehmer würden allerdings gewisse Sorgen bezüglich der weiteren Geld- und Handelspolitik in den USA offenbaren. Damit würden sich über der Zukunft der Dienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten langsam aber sicher Wolken zusammenbrauen. (Ausgabe vom 04.04.2018) (05.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Institute for Supply Management hat in den USA aktuelle Zahlen zu den Entwicklungen beim ISM PMI Non-Manufacturing veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Im Berichtsmonat März sei es beim nationalen Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Wirtschaft lediglich zu einem leichten Rückgang gekommen; mit noch immer mehr als beachtlichen 58,8 Punkten werde von den befragten Service-Firmen auch am aktuellen Rand ein starkes Anziehen der ökonomischen Aktivität diagnostiziert. Nur die Dynamik der Aufwärtsbewegung habe sich mittlerweile etwas verlangsamt. Grundsätzlich sei diese Nachricht sogar positiv zu bewerten, da zuletzt doch gewisse Überhitzungstendenzen zu beobachten gewesen seien. Erfreulich sei auch, dass fast alle Untergruppen des Dienstleistungssegments ein Erhöhung der ökonomischen Aktivität in ihren jeweiligen Sub-Segmenten beobachtet hätten. Nur von zwei Teilgruppen (Bildung und Information) sei im März eine rückläufige Wirtschaftsaktivität gemeldet worden.