Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe ist im März von 50,1 Punkten lediglich auf 49,1 Punkte gesunken, berichten die Analysten der DekaBank.Die Analysten hätten in den vergangenen Wochen ihren Wachstumsausblick aufgrund der Quarantäne-Maßnahmen in den USA deutlich gesenkt. Gemessen hieran zeichne der ISM-Index ein viel zu optimistisches Bild von der wirtschaftlichen Entwicklung.Auf globaler Ebene sei der von den Analysten berechnete Einkaufsmanagerindex von 47,6 auf 48,5 Punkte gestiegen. Hierzu habe vor allem die Stimmungsaufhellung in China beigetragen. (Ausgabe vom 01.04.2020) (02.04.2020/ac/a/m)