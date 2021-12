Experten würden unter anderem mit einem Börsengang des FinTechs Stripe rechnen, einer digitalen Zahlungsplattform, die bereits in mehr als 120 Ländern genutzt werde. "Laut Bloomberg befindet sich Stripe bereits in Gesprächen mit Investmentbanken für einen möglichen Börsengang im Jahr 2022. Dadurch, dass das Unternehmen zuletzt bereits mit 100 Milliarden Dollar bewertet wurde, könnte dieser IPO eines der größten Angebote überhaupt werden", erkläre der Börsen-Experte.



Mit der vollständig mobilen Bankplattform Chime stehe ein weiterer Vertreter aus dem FinTech-Bereich vor seinem Wall-Street-Debüt. Der IPO des Unternehmens, das zahlreiche Dienstleistungen traditioneller Banken anbiete, ohne dabei physische Standorte zu führen, werde für März 2022 vermutet und solle zwischen 35 und 45 Milliarden US-Dollar einbringen.



Verheißungsvoll sei zudem der erwartete IPO des Startups Databrics, das Software zur schnellen Verarbeitung großer Datenmengen und deren Aufbereitung für Analysen entwickelt habe. "Databrics hat bereits jetzt einen Stamm von über 5000 Kunden und zählt unter anderem Microsoft und Amazon zu seinen Investoren", beschreibe Ivanov. Nach Angaben der "Business Times" könnte die Bewertung beim Börsengang zwischen 35 und 50 Milliarden Dollar liegen.



Mit Instacart strebe außerdem einer der beliebtesten Lebensmittellieferdienste Nordamerikas an die Börse, der für etwa 85 Prozent der Haushalte in den USA und 80 Prozent in Kanada verfügbar sei. "Instacart hat ein komplexes Logistiksystem aufgebaut, das Vereinbarungen mit mehr als 400 Einzelhändlern umfasst, die wiederum mehr als 30.000 Geschäfte beliefern", erläutere Ivanov. Zuletzt sei das Unternehmen bereits mit 39 Milliarden Dollar bewertet worden, beim Börsengang könnten es sogar bis zu 50 Milliarden werden.



Neben Börsendebütanten könnten allerdings auch altbewährte Aktien von Unternehmen, die bereits länger an der Börse gelistet seien, gute Rendite bringen. "Die Aktie von Alphabet (ISIN US02079K1079/ WKN A14Y6H), dem Mutterkonzern von Google, stieg 2021 beispielsweise um mehr als 72 Prozent. Und auch die Tesla-Aktie wuchs seit Beginn des Jahres um knappe 56 Prozent", nenne Ivanov einige Beispiele.



Für das kommende Jahr empfehle Ivanov die Aktie von Meta Platforms (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX), dem Mutterkonzern von Facebook, im Auge zu behalten. "Das digitale Werbegeschäft von Facebook wächst weiterhin stetig und das Portfolio von Meta bietet langfristig ein enormes Wachstumspotenzial", so der Experte.



Aufgrund des hervorragenden Geschäfts und der hohen Marktkapitalisierung sei zudem die Alibaba-Aktie (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) stets interessant, wenngleich das größte Risiko von den chinesischen Regulierungsbehörden ausgehe. "Die Marktkapitalisierung von Alibaba ist gegenüber seinem Höchststand im vierten Quartal 2020 um mehr als 50 Prozent gesunken, obwohl sich im Unternehmen nichts grundlegend verschlechtert hat", wisse Ivanov. Durch die Aktivitäten der chinesischen Behörden ergebe sich für Investoren zwar ein erhöhtes Risiko, aktuell aber auch ein verhältnismäßig günstiger Preis. Würden die regulatorischen Hürden im nächsten Jahr wegfallen, könnte die Alibaba-Aktie durchaus wieder steigen. (10.12.2021/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Ob Robinhood (ISIN US7707001027/ WKN A3CVQC), Coinbase (ISIN US19260Q1076/ WKN A2QP7J) oder Bumble (ISIN US12047B1052/ WKN A2QMTA): Im Jahr 2021 hatten so einige Unternehmen ihre viel erwarteten Börsengänge, so die Experten der Investmentplattform Freedom Finance.Nicht alle seien so erfolgreich gewesen, wie der erst im November über die Bühne gegangene IPO von Rivian (ISIN US76954A1034/ WKN A3C47B), der mit einer Bewertung von 100 Milliarden Dollar am ersten Handelstag zum größten Börsengang des Jahres geworden sei. Damit sei Rivian bereits jetzt hinter Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) der zweitwertvollste US-Automobilhersteller - noch vor renommierten Unternehmen, wie Ford (ISIN US3453708600/ WKN 502391) oder General Motors (ISIN US37045V1008/ WKN A1C9CM). Der Elektroautobauer habe damit erheblichen Anteil daran, dass der Marktwert der diesjährigen Börsendebütanten bei mehr als einer Billion Dollar liege.Dmitry Ivanov, Deutschland-Chef bei der Investmentgesellschaft Freedom Finance, betone: "Das Jahr 2021 ist ein wahres Rekordjahr, was IPOs betrifft. Noch nie zuvor gingen so viele Unternehmen an die Börse, wie dieses Jahr und auch das dabei eingesammelte Kapital war noch nie höher." Die größte Rendite hätten Anleger bei dem eingangs erwähnten Unternehmen Affirm (ISIN US00827B1061/ WKN A2QL1G) erzielen können, dessen Aktienpreis im Vergleich zum Emissionspreis um knapp 210 Prozent gestiegen sei. "Auch Doximity (ISIN US26622P1075/ WKN A3CS1K), eine Online-Plattform für Ärzte, oder TaskUs (ISIN US87652V1098/ WKN A3CR4H), die Outsourcing-Dienstleistungen für schnell wachsende Technologieunternehmen anbieten, sind im Vergleich zu ihrem Startpreis bereits um 195 bzw. 178 Prozent gestiegen", zeige Ivanov weitere gelungene Börsendebüts auf.Auch im Jahr 2022 stünden wieder einige aussichtsreiche Börsengänge an, von denen sich Investoren ähnlich erfolgreiche Rendite versprächen.