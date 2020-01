Börsenplätze INVISIO-Aktie:



Kurzprofil INVISIO Communications AB:



INVISIO (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung von spezialisierten Kommunikationsgeräten für das Militär beschäftigt. Zu den Kunden des Unternehmens gehören unter anderem die militärischen Spezialeinheiten, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste, die Sicherheitsindustrie und andere. INVISIO entwickelt Kommunikationssysteme mit Gehörschutz, die es Fachleuten in lauten und geschäftskritischen Umgebungen ermöglichen, effektiv zu kommunizieren und zu arbeiten. (16.01.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - INVISIO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von INVISIO Communications AB (ISIN: SE0001200015, WKN: A0B7BR, Ticker-Symbol: ICQ, Nasdaq Stockholm-Symbol: IVSO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Brennstoffzellen-Entwickler PowerCell sei einer der schwedischen Shootingstars an der Börse. Doch das skandinavische Land habe weitaus mehr spannende Unternehmen zu bieten. In "Aktionär"-Ausgabe 45/2019 seien vier weitere aussichtsreiche schwedische Werte vorgestellt worden, darunter auch Invisio Communications. Operativ laufe es blendend, die Empfehlung liege inzwischen über 60 Prozent im Plus. Sei damit das Ende der Fahnenstange erreicht?In einem Studienupdate hätten die Analysten von Redeye die Papiere nach den spektakulären vorläufigen Zahlen erneut unter die Lupe genommen. Viktor Westman und Havan Hanna hätten daraufhin ihre Schätzungen erhöht. Das neue Base-Case-Szenario liege nun bei 130 Schwedische Kronen, zuvor habe Redeye den fairen Wert auf 98 Kronen beziffert.Im besten Fall würden die Analysten dem Wert sogar einen Anstieg auf 224 Kronen zutrauen. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig würden Westman und Hanna mit kräftigen Zugewinnen in den kommenden Jahren rechnen."Aktionär"-Leser hätten seit der Erstempfehlung inzwischen 60 Prozent einstreichen können. Im heutigen Handel habe die Invisio-Aktie ein neues Rekordhoch erreicht, das Chartbild sei inzwischen leicht überhitzt.Investierte Anleger stoßen ein Drittel der Position ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link