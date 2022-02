XETRA-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie: A2ANV3

A2ANV3



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (08.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des größten niederländischen Finanzinstituts ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) weiterhin zu kaufen.Die niederländische ING könne im Schlussquartal 2021 auf ein alles in allem recht solides Ergebnis zurückblicken. Der Gewinnsprung sei vor allem von einer robusten Kreditnachfrage sowie einem kräftigen Zuwachs bei den Provisionserträgen getragen gewesen. Sei das Institut früher stärker vom klassischen Spareinlagengeschäft abhängig gewesen, so mache ING nun deutlich, dass man auch im Wertpapiersegment punkten könne. Die Nachfrage der Kunden nach alternativen Anlageformen dürfte angesichts der - besonders in der Eurozone - weiterhin mageren Sparzinsen hoch bleiben. Bei den Kreditrisikovorsorgen lasse das Institut generell mehr Vorsicht walten, weshalb der zuletzt gesehene Anstieg bei den Dotierungen nicht beunruhigen sollte. Sollte es dennoch zu höheren Ausfällen durch mittelfristig wieder höhere Zinsen kommen, so könne ING eine außerordentlich starke Kapitalbasis vorweisen, mit der man auch allfälligen konjunkturellen Restrisiken entgegenwirken könne.Für das gegebene Maß an Sicherheit hält Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die ING Groep-Aktie nach wie vor attraktiv bewertet, weshalb er die "Kauf"-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel von EUR 15,50 (zuvor: EUR 15,00) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 08.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze ING Groep-Aktie: