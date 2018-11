Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

11,278 EUR +1,86% (02.11.2018, 17:29)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (02.11.2018/ac/a/a)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA).Sowohl das bereinigte EBT als auch das Nettoergebnis hätten im dritten Quartal 2018 seine Prognosen und die Markterwartungen deutlich übertroffen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Q3-Zahlen hätten erneut überzeugen können. Die hohen IT- Investitionen schienen sich langsam auszuzahlen. Zudem sei der Rückgang der harten Kernkapitalquote nach Basel III geringer als erwartet ausgefallen, was die Unsicherheit der Investoren in Bezug auf die progressive Dividendenpolitik verringern dürfte. Das Q3-Zahlenwerk habe den negativen Newsflow rund um die ING (u.a. Geldstrafe in Zusammenhang mit Mängeln bei Geldwäschebekämpfung; Zweifel an Fortschritten bei der digitalen Transformation der Bank) durchbrochen. Rießelmann habe seine EPS-Prognose für 2018 angehoben.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die ING Groep-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 15 Euro bekräftigt. (Analyse vom 02.11.2018)Börsenplätze ING Groep-Aktie:Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:11,28 EUR +1,15% (02.11.2018, 17:27)