Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ING Groep-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

11,64 EUR -0,31% (17.08.2021, 09:59)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

11,612 EUR -0,33% (17.08.2021, 10:04)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (17.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) unter die Lupe.Ab Herbst warte auf Anleger bei den europäischen Bankaktien ein warmer Dividendenregen. Favoriten seien dabei allerdings nicht die Aktien deutscher Branchengrößen, sondern der ausländischen Konkurrenz. Wer außerdem auf den Chart blicke, der komme an den Titeln der ING nicht vorbei.Die niederländische Großbank habe mit den Zahlen zum zweiten Quartal vor mehr als einer Woche überzeugen können. Der Nettogewinn von 1,50 Milliarden Euro habe die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen. Grund genug für die ING, an ihrem üppigen Ausschüttungsprogramm festzuhalten.Mit über 3,6 Milliarden Euro wolle der Konzern mehr an die Aktionäre weitergeben, als es Analysten erwartet hätten. Gezahlt werden solle das Geld über eine Dividende von 48 Cent im Oktober. So würden knapp 1,9 Milliarden Euro an die Aktionäre fließen. Wie die weiteren 1,7 Milliarden Euro verteilt werden sollten, sei noch offen. Möglich seien Aktienrückkäufe oder eine Sonderdividende. Damit würde die Bank ihr Versprechen einer Ausschüttungsquote von 50 Prozent halten.Nach Zahlen hätten nun einige Experten ihr Anlageurteil geändert. Die Deutsche Bank habe das Kursziel für die Titel der ING von 12,00 auf 14,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Benelux-Banken hätten insgesamt solide Quartalszahlen berichtet, habe Analyst Benjamin Goy geschrieben. Zudem hätten sie die Aktionäre am geschäftlichen Erfolg teilhaben lassen. ING bleibe der attraktivste Titel.Die ING-Aktie befinde sich seit Längerem in einem stabilen Aufwärtstrend und habe noch deutliches Kurspotenzial. Neben einer attraktiven Dividendenrendite würden die Perspektiven stimmen.Anleger springen noch auf den Zug auf, um die Ausschüttung im Herbst zu kassieren, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp werde bei 8,25 Euro platziert. (Analyse vom 17.08.2021)Mit Material von dpa-AFX