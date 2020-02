Börsenplätze ING Groep-Aktie:



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (20.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der ING-CEO Ralph Hamers habe bei der niederländischen Bank für Kontinuität gestanden: Seit 2013 habe er den Vorstand geführt und einige Veränderungen angestoßen. Mittlerweile stehe die ING europaweit top da. Sei das ein Grund für ihn zu gehen gewesen? Fest stehe, dass er neuer Chef der UBS werden solle.Eingefädelt haben solle die Personalie Axel Weber. Er sei bei der UBS Verwaltungsratspräsident. Bereits letztes Jahr habe es ein Treffen zwischen Weber und Hamers gegeben, so die "Financial Times". Damals sei die Entscheidung gefallen, dass der Vertrag des amtierenden UBS-CEO Sergio Ermotti nicht verlängert werde. Weber habe Hamers dessen Job angeboten.Die ING habe bestätigt, dass Hamers den Konzern zum 1. Juni verlassen werde. Die UBS habe indes verlauten lassen, Hamers werde Anfang September in die Konzernleitung der UBS eintreten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen. Am 1. November schließlich solle er CEO werden.Gestern habe die ING in einer ersten Reaktion knapp vier Prozent verloren. Im frühen Handel sei die Aktie wieder leicht im Plus. Ein Nachfolger für Hamers solle laut ING noch nicht feststehen, allerdings hinterlasse er ein bestelltes Haus, denn die ING zähle zu den am besten positionierten Banken der Eurozone. Die Aktie sei zudem unterbewertet und die Dividendenrendite könne sich sehen lassen.Wer der "Aktionär"-Empfehlung vom vergangenen Jahr gefolgt ist, beachtet den Stopp bei 9,00 Euro. Wer nicht investiert ist, sollte vorerst abwarten, so Fabian Strebin. (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link