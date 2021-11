7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze ING Groep-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

13,252 EUR -0,54% (12.11.2021, 16:31)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

13,26 EUR -0,24% (12.11.2021, 16:34)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext Amsterdam-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (12.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des größten niederländischen Finanzinstituts ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) unverändert zu kaufen.ING habe eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung des Bankgeschäftes. 90% aller Kundeninteraktionen würden über digitale Kanäle ablaufen. In fünf von zwölf Märkten habe ING den ersten Platz beim sogenannten "Net Promoter Score" erreicht, der die Kundenzufriedenheit messe.Die Erträge seien in Q3/2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,4% auf EUR 4,65 Mrd. gestiegen und die Kosten hätten sich um 2,8% auf EUR 2,69 Mrd. erhöht. Die Aufwands-/Ertragsquote habe sich demnach um 3,2 Prozentpunkte auf 57,8% verbessert. Bei stark rückläufigen Risikovorsorgen habe sich die Nettozinsmarge stabil gehalten bei 1,38%. Dass sich die Nettozinserträge dennoch um 1,8% auf EUR 3,39 Mrd. erhöht hätten, sei dem gestiegenen Kreditvolumen und hier insbesondere den Hypothekarkrediten für Wohnimmobilien zu verdanken. Der Vorteil aus dem TLTRO-III-Programm der EZB habe sich im Berichtsquartal auf EUR 84 Mio. belaufen. Robust gezeigt hätten sich im abgelaufenen Quartal insbesondere die Provisionserträge, welche dank eines stärkeren Wertpapierengagements der Kunden um satte 20,2% auf EUR 882 Mio. geklettert seien. Unter dem Strich hätten die Niederländer in Q3/2021 einen Gewinn von EUR 1,37 Mrd. nach EUR 788 Mio. im Vorjahresquartal eingefahren. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 1,29 Mrd. übertroffen worden.Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen seien um knapp 92% auf äußerst niedrige EUR 39 Mio. bzw. drei Basispunkte des ausstehenden Kreditvolumens gesunken. Über den Konjunkturzyklus peile man hier einen Zielwert von rund 25 Basispunkten an. Wegen der sich verbessernden konjunkturellen Aussichten und des damit verbunden geringeren Ausfallsrisikos seien im Berichtsquartal modellseitig Risikovorsorgen im Ausmaß von EUR 96 Mio. aufgelöst worden.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich gegenüber dem Vorquartal (Q2) von 15,7% auf 15,8% erhöht und befinde sich damit deutlich über der Zielquote von 12,5%. Damit habe das Institut einen größeren Puffer für künftige regulatorische Anpassungen bzw. Verschärfungen sowie bei einer allfälligen Verschlechterung des Kreditumfeldes.Im Nachgang der Pandemie, welche auf Empfehlung der EZB zunächst die Einbehaltung von Gewinnen vorgesehen habe, würden nun höhere Gewinnrückführungen an die Aktionäre folgen. Per Quartalsende seien hierfür EUR 2,84 Mrd. vorgesehen gewesen, welche auch nicht in die Bemessung der CET-1-Quote eingeflossen seien. Neben der Zahlung einer höheren Dividende für laufende und aufgelaufene Gewinne am 12. Oktober (EUR 0,48 je Aktie) laufe seit 1. Oktober ein EUR 1,74 Mrd. schwerer Aktienrückkauf. Im Zuge dieses Programms seien bis 9. November eigene Aktien im Wert von EUR 452 Mio. bzw. knapp 26% des angepeilten Volumens erworben worden.Für das gegebene Maß an Sicherheit hält Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die ING Groep-Aktie nach wie vor attraktiv bewertet, weshalb er die Kaufempfehlung bestätigt. Das Kursziel von EUR 15 (zuvor: EUR 13) basiert auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 12.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen