Kurzprofil ING Groep N.V.:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (16.05.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät die Aktie von ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.ING habe eine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung des Bankgeschäftes. 92% aller Kundeninteraktionen würden über digitale Kanäle ablaufen. In sechs von elf Märkten habe ING den ersten Platz beim sogenannten "Net Promoter Score" erreicht, der die Kundenzufriedenheit messe.Die Erträge seien in Q1 2022 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal um 2,2% auf EUR 4,60 Mrd. gesunken und die Kosten hätten sich um 2,4% auf EUR 2,95 Mrd. verringert. Die Aufwands-/Ertragsquote habe sich relativ unverändert bei 64,0% gehalten. Die Nettozinsmarge sei leicht von 1,46% auf 1,37% gesunken. Das Kreditvolumen habe sich bei EUR 634 Mrd. ebenfalls stabil gehalten. Fester hätten sich dank starker Nachfrage nach Investmentprodukten abermals die Provisionserträge gezeigt, welche im Jahresvergleich um 9,3% auf EUR 933 Mio. geklettert seien.Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen seien im Jahresvergleich von EUR 223 Mio. auf EUR 987 Mio. bzw. von 15 auf 62 Punkte des ausstehenden Kreditvolumens gestiegen. Davon sei der Großteil, nämlich EUR 834 Mio., auf Vorsorgen im Zusammenhang mit dem Firmenkundengeschäft in Russland entfallen. Über den Konjunkturzyklus peile man hier einen Zielwert von rund 25 Basispunkten an.Unter dem Strich hätten die Niederländer im Auftaktquartal 2022 einen Gewinn von EUR 429 Mio. nach EUR 1,0 Mrd. in Q1 2021 eingefahren. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 679 Mio. verfehlt worden.ING habe die Außenstände in Russland auf insgesamt EUR 5,3 Mrd. beziffert, was 0,9% der gesamten Forderungen auf Konzernebene entsprochen habe. In der Ukraine seien dies mit EUR 0,5 Mrd. vernachlässigbare 0,1% der Forderungen gewesen. Gegeben die außerordentlich starke Kapitalisierung der ING wäre selbst ein Totalverlust dieser Forderungen verschmerzbar.Zusätzlich zur am 9. Mai ausbezahlten Schlussdividende von EUR 0,41 je Aktie schütte ING EUR 1,25 Mrd. an die Aktionäre aus. Dabei würden EUR 870 Mio. (EUR 0,232 je Aktie) auf eine Sonderdividende entfallen, welche am 18. Mai ausbezahlt werden solle und EUR 380 Mio. auf Aktienrückkäufe. Letztere würden vom 12. Mai bis zum 2. November laufen.Die niederländische ING habe die potenziellen Auswirkungen auf das Engagement in Russland und der Ukraine bilanziell erfasst und daher im Berichtsquartal einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Damit seien Effekte auf die direkten Forderungen buchhalterisch de facto abgehakt. Was bleibe, seien die möglichen konjunkturellen Auswirkungen auf die westeuropäischen Volkswirtschaften, die sich infolge höherer Energie- und Rohstoffpreise sowie sich verschärfender Lieferkettenprobleme ergeben würden.Die generelle Vorsicht des Instituts bei der Bildung von Risikovorsorgen sowie die außerordentlich starke Kapitalbasis würden den Analysten jedoch zuversichtlich stimmen, dass ING auch diese Herausforderungen gut werde überwinden können. Ermutigend seien auch die kräftigen Zuwächse bei den Provisionserträgen. Sei das Institut früher stärker vom klassischen Spareinlagengeschäft abhängig gewesen, so mache ING nun deutlich, dass man auch im Wertpapiersegment punkten könne. Die Nachfrage der Kunden nach alternativen Anlageformen dürfte angesichts der hohen Inflation und weiterhin negativen Realzinsen hoch bleiben.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die ING Groep-Aktie. Das Kursziel von EUR 12,50 (zuvor: EUR 15,50) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 16.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: