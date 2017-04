ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie: A2ANV3

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie: INN1

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie: INGA

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (18.04.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von Aktienanalyst Kinner Lakhani von der Deutschen Bank:Kinner Lakhani, Aktienanalyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des niederländischen Finanzkonzerns ING Groep N.V. (ISIN: NL0000303600, WKN: 881111, Ticker-Symbol: INN, EN Amsterdam: INGA, Nasdaq OTC-Symbol: INGVF).Vor der Wahl in Frankreich würden die politischen Risiken auch bei Anlegern auf der Agenda bleiben, so der Analyst. Spürbar sei dies inbesondere bei französischen Aktien, weniger jedoch bei jenen aus Nachbarländern wie Spanien oder Italien. Die niederländische ING zähle er weiterhin zu seinen bevorzugten Wertpapieren.Kinner Lakhani, Aktienanalyst der Deutschen Bank, hat sein "buy"-Rating für die ING Groep-Aktie mit einem Kursziel von 15,50 Euro bestätigt. (Analyse vom 18.04.2017)Tradegate-Aktienkurs ING Groep-Aktie:13,70 EUR -0,39% (18.04.2017, 12:45)Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:13,71 EUR -0,72% (18.04.2017, 12:32)