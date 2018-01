Euronext Amsterdam-Aktienkurs ING Groep-Aktie:

15,886 EUR -1,13% (31.01.2018, 12:28)



ISIN ING Groep-Aktie:

NL0011821202



WKN ING Groep-Aktie:

A2ANV3



Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INN1



Euronext - Amsterdam Ticker-Symbol ING Groep-Aktie:

INGA



Kurzprofil ING Groep:



Die ING Groep N.V. (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA) ist ein niederländischer Allfinanz-Dienstleister in der Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Amsterdam. Die Bank ist eine der 28 Großbanken, die vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft wurden. Sie unterliegt damit einer besonderen Überwachung und strengeren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital.



Der Konzern entstand im Jahr 1990 aus einer Fusion des Versicherers Nationale-Nederlanden mit der NMB Postbank Group und nannte sich nach dem Zusammenschluss Internationale Nederlanden Groep (ING). Bei der ING Groep N.V. handelt es sich um eine Holding, die als Muttergesellschaft für verschiedene Banken und Versicherungen fungiert. (31.01.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ING Groep-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die ING Groep-Aktie (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, EN Amsterdam: INGA).Das Nettoergebnis habe in Q4/2017 mit 1,02 (Vj.: 0,75) Mrd. Euro sowohl die optimistische Analystenprognose von 1,31 Mrd. Euro als auch den Marktkonsens von 1,18 Mrd. Euro verfehlt. Ursächlich seien im Wesentlichen ein Erlösrückgang im Bereich Financial Markets (Kundenzurückhaltung im Handelsgeschäft) und der stärker als prognostizierte Anstieg der operativen Aufwendungen gewesen. Dennoch müsse konstatiert werden, dass es ING - im Gegensatz zu anderen vergleichbaren europäischen Geldhäusern - unverändert gelinge (vor allem über sequentielles Kreditwachstum (Kreditausleihungen zum 31.12.2017: 587,9 (30.09.2017: 581,1) Mrd. Euro)) den Druck auf den Zinsüberschuss abzufedern. Dies sollte sich auch in 2018 fortsetzen. Dazu komme die im europäischen Vergleich relativ schlanke Kostenstruktur, die u.a. dem hohen Digitalisierungsgrad der Bank geschuldet sei.Rießelmann habe seine Ergebniserwartung für 2018 reduziert (EPS: 1,32 (alt: 1,39) Euro). Für 2019 erwarte er erstmals ein EPS von 1,39 Euro und ein DPS von 0,75 Euro.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die ING Groep-Aktie sowie das Kursziel von 17 Euro. Einem deutlichen Aufwärtspotenzial der Aktie stehe seines Erachtens trotz positiver Perspektiven das vergleichsweise hohe Bewertungsniveau (u.a. KBV 2018e: 1,2; Peer Group: 0,9) entgegen. (Analyse vom 31.01.2018)Börsenplätze ING Groep-Aktie:Xetra-Aktienkurs ING Groep-Aktie:15,882 EUR -1,38% (31.01.2018, 12:28)